Хотите обучить ребенка иностранному языку за рубежом? Рассказываем, как это сделать

Обучение ребенка за рубежом. Фото : Архив фото Международного образовательного центра LINK. Обучение ребенка за рубежом. Фото : Архив фото Международного образовательного центра LINK. Обучение ребенка за рубежом. Фото : Архив фото Международного образовательного центра LINK. Обучение ребенка за рубежом. Фото : Архив фото Международного образовательного центра LINK. Обучение ребенка за рубежом. Фото : Архив фото Международного образовательного центра LINK. Обучение ребенка за рубежом. Фото : Архив фото Международного образовательного центра LINK. Обучение ребенка за рубежом. Фото : Архив фото Международного образовательного центра LINK.

Наш центр 5 лет специализируется на предоставлении высшего и среднего образования в Чехии, Китае. IEC Link является официальным представителем в Сибирском Федеральном Округе и Республике Казахстан таких образовательных учреждений как Дипломатическая Академия в Праге, Vysok? ?kola ekonomie a managementu, Central Bohemia University, Univerzita Karlova, Технический университет в Праге, Пражский образовательный центр, международная сетевая школа китайского языка "OULU" и Ассоциации WECO (World Education Culture Organization), с головным офисом в Пекине, и партнерами ассоциации из 13 стран СНГ, Юго-Восточной Европы, Южной Кореи и ряда других образовательных учреждений.

Мы предлагаем летние языковые каникулы по следующим направлениям (самые низкие цены в Сибирском Федеральном округе):

Летние каникулы в Праге с изучением Чешского или Английского языков, с 27 июля – 11 августа 2018 (14 дней/13 ночей);

Летние каникулы в Пекине с изучением китайского языка, с 25 июня – 08 июля 2018 (14 дней/13 ночей);

Летние каникулы на Мальте с изучением Английского языка, с 14 июля– 28 июля 2018 (14 дней/13 ночей);

Летние каникулы в Англии с изучением Английского языка, Hello, Лондон 2018.

Минимальное количество кураторов сопровождающих детей 2 человека (все профессиональные педагоги, которые уже не раз бывали в языковых лагерях). Группу сопровождают с момента заключения договора в Барнауле и вылета в летний лагерь и до момента передачи родителям участников. Кураторы будут сопровождать студентов на всех мероприятиях, включая время обучения. Родители студентов смогут всегда получить информацию об успехах своего ребенка, задать любые вопросы, а также высказать пожелания кураторам. Имеется партнерская лицензия туроператора на выездной туризм.

Дополнительно можно посетить языковые курсы (английский, китайский, чешский язык) перед поездкой в языковой школе Link созданной на базе Международного образовательного центра.

С 2013 года центр помогает детям и молодым людям получать образование за рубежом, организовываем стажировки, волонтерские программы, W&T. Международный образовательный центр также предлагает абитуриентам бесплатно продолжить обучение: в ведущих вузах Чешской Республики г. Прага, в ведущих колледжах и вузах Китая, г. Пекин (при условии успешного обучения и получения стипендии и грантов).

Подробная информация на сайте или группе в контакте. Более детальная информация по телефонам указанным ниже.

Официальный представитель в Сибирском Федеральном Округе.

ООО "БС-Консалтинг"