Социлоги выяснили, что у россиян плохо с научными познаниями. Пройдите этот тест и вы

Опрашиваемых протестировали на предмет выявления уровня научной грамотности. Для этого более 1600 человек были заданы следующие вопросы (вы может проверить свои знания):

Подобное тестирование проводилось в 2009 году, ученые сравнили показатели обоих исследований. Так вот, сейчас на все семь тестов правильно ответили лишь 2,3% респондентов, еще 7,2% дали правильные ответы на 6 тестов.

Результаты:

"Высокий" уровень научной грамотности (6-7 тестов) продемонстрировали 9,5% опрошенных, тогда как в 2009-м. их было меньше: только 6,7%.

"Средний" уровень (4-5 тестов) прошли 30,5% (в 2009-м их оказалось 28,0%).

"Низкий" уровень научной грамотности (0-3 теста) сейчас показывают 59,9%, а 9 лет назад – аж 65,2%.

Социологи также сравнили долю правильных ответов россиян с показателями жителей 40 других стран, в которых проводилось подобное тестирование, и выяснили, что наши соотечественники отличились лишь хорошим знанием строения атома - 4-е место. По остальным тестам картина менее радужная: по знанию действия антибиотиков - 24-е место, природы лазерных лучей - 27-е, теории радиоактивности - 28-е, теории континентального дрейфа - 34-е. Самый худший результат россияне показали в знании генетики человека - предпоследнее, 39-е место, пишет "Интерфакс".

Псевдонаука

Кроме того, участников опроса проверили и на псевдонауку. Респондентов попросили определиться со своим отношениям к астрологии. 24% россиян считают ее псевдонаукой, 34% воспринимают как научную область знаний. По данному показателю Россия оказалась на 15 месте среди 34 стран, проводивших опрос. Для сравнения: в США астрологию не считают наукой 65% опрошенных, и лишь 5% думают об обратном. А вот в Румынии отношение к астрологии противоположное: 7% относят ее к ненаучной области, 46% - к научной. Любопытно, что о всех странах из бывшего социалистического лагеря доля сторонников "научности" астрологии в 2-3 и более раз превышала долю ее противников.