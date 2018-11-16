IV международный конкурс «Серебряные струны» стартует в Алтайском крае

16 ноября 2018 г. в Алтайском государственном институте культуры начинает работать IV международный конкурс исполнителей на струнных щипковых инструментах «Серебряные струны».

Учредителями конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации, Алтайский государственный институт культуры, Министерство культуры Алтайского края, Российская академия музыки им. Гнесиных, Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова, Русский камерный оркестр г. Барнаула. Конкурс проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)».

В конкурсе примут участие более 100 солистов из Москвы и Санкт-Петербурга, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Саха, Республики Алтай, Казахстана, Киргизии и др. Все они — учащиеся и студенты детских музыкальных школ, школ искусств, средних специальных учебных заведений и вузов культуры и искусства, образовательных учреждений других по специальностям домра, балалайка, гитара, а также исполнители на редких народных щипковых инструментах: чанза, домбра, гу чжен, топшур и др.

По итогам конкурса лучшим исполнителям будут присуждаться звания «Лауреата» с вручением дипломов I, II, III степени, денежных и ценных призов. Абсолютный победитель конкурса станет обладателем Гран-при конкурса и денежной премии в размере 50 000 рублей.

Оценку выступлений участников конкурса будет проводить компетентное жюри, в составе которого известные музыкальные деятели России и стран Зарубежья: Андрей Горбачев, лауреат международных конкурсов, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов РАМ им Гнесиных; Наталья Шкребко, Заслуженная артистка РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова; Нина Крючкова, Заслуженный работник культуры РФ, профессор, декан музыкального факультета Алтайского государственного института культуры; Андрей Гуревич, Народный артист РФ, доцент Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки; Шаукат Амиров, Народный артист РФ, профессор Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского; Сергей Кудряшов, художественный руководитель и дирижер Кёльнского оркестра мандолин, Эльцкого оркестра мандолин, оркестра города Диц, член Европейского Общества Культуры (Венеция); Алексей Кузнецов, Заслуженный артист РФ, художественный руководитель Русского камерного оркестра г. Барнаула; Серик Малаев, Заслуженный деятель Казахстана, отличник образования Республики Казахстан.

Финансовую поддержку конкурса оказывает Алтайское отделение № 8644 ПАО «СБЕРБАНК».

Торжественное открытие 16 ноября 2018 г. в 17.00

Гала-концерт 19 ноября 2018 г. в 14.00 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66.

Срок проведения конкурса: с 16 по 19 ноября 2018 г. Подробную информацию об организаторах и правилах проведения конкурса смотрите на сайте www.agik22.ru