Как построить карьерную траекторию?

Неделя карьеры — это неделя встреч студентов и выпускников академии с ведущими работодателями Алтайского края, ярмарка вакансий, онлайн-собеседования и консультации от экспертов. На торжественном открытии Недели карьеры в академии присутствовали представители государственной законодательной и исполнительной власти Алтайского края, муниципальной власти города Барнаула.

Правительство Алтайского края активно и плодотворно сотрудничает с Алтайским филиалом РАНХиГС по развитию кадрового потенциала региона. Государственные и муниципальные служащие получают высшее образование, проходят переподготовку, повышают свою квалификацию. Примером успешного взаимодействия стала Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для малого и среднего предпринимательства.

С приветственным словом к участникам Недели карьеры обратился заместитель Председателя Правительства Алтайского края — руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь:

— Ваш вуз является самым прогрессивным и передовым. Вам действительно повезло учиться здесь, Алтайский филиал РАНХиГС — это топовый вуз в регионе. Сегодняшний формат мероприятия и вся программа только подтверждает мою убежденность в этом. Я хочу пожелать студентам быть активными в течение этой недели, не просто слушать выступающих, а задавать массу интересных вопросов. Мы надеемся, что вы станете достойной сменой нынешнему поколению, вы — носители новых знаний, новых технологий, новых стремлений.

Директор Алтайского филиала РАНХиГС, доктор психологических наук Игорь Панарин в своем выступлении отметил уникальную возможность для будущих выпускников напрямую пообщаться с потенциальными работодателями, задать все интересующие вопросы и получить ответы, которые подтолкнут к правильному выбору.

— Для тех, кто завершает обучение в этом году стоит очень важный вопрос выбора места работы. Безусловно, та система, которая есть в академии — стажировки и практики, позволяют войти в профессию, но сегодня у вас есть уникальная возможность показать себя, заинтересовать и заинтересоваться, потому что очень важно заниматься делом, которое интересно, — отметил Игорь Панарин.

Одним из давних партнёров и работодателей академии является Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. Ее сотрудники преподают в вузе, участвуют в государственной итоговой аттестации выпускников, студенты проходят практики и стажировки в налоговых органах. Управлением и академией проводятся совместные олимпиады, конкурсы и другие мероприятия.

— Как и другие органы федеральной и краевой власти мы понимаем важность и необходимость привлечения в нашу службу молодых выпускников. Формат сегодняшнего мероприятия как раз позволяет решить проблему профессионального ориентирования выпускников и сознательно выбрать профессиональное направление. Сегодня настолько быстро меняются требования и условия труда, что даже высшая школа не всегда успевает, поэтому мы тоже учим, организуем стажировки и практики для студентов. Кроме того, мы привлекаем на неполный рабочий день студентов старших курсов, для того, чтобы они уже приходя к нам понимали, что у них есть рабочее место. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие поможет вам сформировать видение своего будущего несмотря на то, что активно меняется внешняя среда и все наше общество, — Юрий Куриленко, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Академия гордится своими выпускниками, у каждого из них складывается свой профессиональный путь, своя история. Однако, связь с выпускниками не теряется, ведь их участие в жизни филиала продолжается при вступлении в Ассоциацию выпускников Алтайского филиала РАНХиГС.

Член Совета Ассоциации выпускников, выпускник 2014 года по специальности «Государственное и муниципальное управление», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания VI, VII, VIII созывов, председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике АКЗС Татьяна Ильюченко, приветствуя участников мероприятия отметила:

— Академия не просто шагает в ногу со временем, она его опережает. Уважаемые студенты, вам действительно повезло учиться в таком вузе. Что важно, академия не просто проводит разовые акции с потенциальными работодателями, но и сами работодатели, органы государственной власти являются партнерами академии на системной основе, это очень ценно. Я желаю вам использовать эту возможность, найти себя, быть качественными государственными служащими, в которых сегодня нуждается и Алтайский край, и в целом Российская Федерация.

Первым мероприятием, прошедшим в рамках Недели карьеры, стала встреча с работодателями «Трудоустройство на государственную гражданскую и муниципальную службу: возможности и перспективы». Представителями работодателей выступили руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю, государственный советник РФ 2 класса Юрий Куриленко, начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров Сергей Долгуй, руководитель службы правовой работы и работы с обращениями граждан Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Юлия Хорева, председатель комитета по кадрам и муниципальной службе Администрации города Барнаула Софья Решетникова, специалист по персоналу КАУ «МФЦ Алтайского края», выпускник по направлению подготовки «Психология» 2020 года Марина Захарьева.

В Алтайском филиале РАНХиГС стартовала Неделя карьеры. Алтайский филиал РАНХиГС

На этой встрече студенты смогли задать все интересующие их вопросы потенциальным работодателям и узнать, с чего именно начнется их карьера в различных структурах, какие пути профессионального развития доступны и куда следует обращаться, если вы заинтересованы в трудоустройстве. Кстати, обращаться следует в Центр карьеры академии, там всегда актуальные и интересные вакансии не только для выпускников, но и для студентов всех курсов и направлений.

Софья Решетникова,

председатель комитета по кадрам и муниципальной службы Администрации города Барнаула:

— Администрация города Барнаула благодарит Алтайский филиал РАНХиГС за возможность участия в мероприятии «Неделя карьеры». Мы высоко ценим сложившееся в течение ряда лет партнёрство в качественной подготовке молодых специалистов, повышении профессионального уровня муниципальных служащих города Особо тёплые и продуктивные отношения сложились с Центром карьеры, активно налажена процедура прохождения студентами практики в администрации города и иных органах местного самоуправления, активно проводятся совместные мероприятия, что способствует дальнейшему трудоустройству. В органах местного самоуправления города работают выпускники Алтайского филиала академии, которые демонстрируют хорошие знания действующего законодательства и умеют применить их на практике. Ещё раз благодарим за сотрудничество и выражаем уверенность в дальнейшем взаимодействии по обеспечению органов местного самоуправления города Барнаула высококвалифицированными кадрами.

Юлия Хорева,

руководитель службы правовой работы и работы с обращениями граждан Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края:

— Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края выражает признательность за возможность принять участие в торжественном открытии Недели карьеры Алтайского филиала РАНХиГС и встрече со студентами и выпускниками. Предоставленная площадка позволила донести до ребят информацию, как они могут поступить на службу, куда должны обратиться. И это очень хороший способ диалога, так как позволяет ребятам задать интересующие их вопросы напрямую, а нам, кадровым службам, увидеть и оценить их потенциал возможностей до проведения необходимых конкурсных процедур. Убеждены, что подобное мероприятие будет проводиться постоянно, Инспекция готова принимать в нем участие и раскрыть свои двери студентам и выпускникам РАНХиГС.

Елизавета Соколова,

студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление»:

— Это мероприятие у меня, как у девушки, которая хочет работать по профессии, вызвало большой интерес. Все было хорошо организовано: волонтеры встретили и проводили куда нужно, были обходительны с гостями, началось все вовремя. Я не заметила, что был особенный тайминг. Удалось послушать всех спикеров, задать интересующие вопросы. Конечно, формат диалога очень привлекателен. Я узнала достаточно много нового. Ну и, конечно, напутственные слова при открытии Недели карьеры вселили уверенность, что в молодых специалистах нуждаются. Отрадно понимать, что академия не оставит без работы каждого своего выпускника.

Олеся Белоусова,

студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление»:

— Сегодня посетила интересное мероприятие, которое прошло впервые в стенах академии. Представители различных органов власти ответили на интересующие нас вопросы. Помимо этого, нам рассказали о том, какие существуют требования отбора на государственную службу, а также подсказали, как лучше себя вести на собеседовании, и как лучше преподнести себя работодателю. Хочу поблагодарить Центр карьеры за организацию важного мероприятия для выпускников, которые находятся в поиске своего будущего места работы.

После небольшого перерыва все желающие могли посетить открытую лекцию «Карьера в VUCA-мире», спикером на которой выступила ведущий психолог Психологического центра Алтайского филиала РАНХиГС, старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления Юлия Шведенко. Как специалисту отвечать на вызовы современного мира, опираясь на свои профессиональные и личностные навыки? Как постоянно развивать себя в карьере, чтобы стать успешным специалистом? Как эффективно совмещать профессию и хобби? На лекции поднимались и эти темы, и многие другие.

Наира Погосян,

студентка 1 курса направления «Экономика»:

— Сегодня я побывала на лекции «Карьера в VUCA-мире» и могу с уверенностью сказать, что не пожалела. Нам рассказали про навыки, которые нужны для построения карьеры, каков путь успешного человека, какие бывают иллюзии при построении карьеры и ещё много полезного, поэтому могу сказать, что мне все очень понравилось и было безумно интересно. С удовольствием буду дальше принимать участие в мероприятиях от Центра карьеры.

Яна Шикунова,

студент 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление»:

— Лекция была очень занимательной, спикер сумел заинтересовать аудиторию в своей теме. Можно сказать, что вместо лекции получился качественный и эффективный «диалог на равных». Нам, как современному поколению, было важно узнать о трендах VUCA-мира и его особенностях в сфере труда. Буду рада посетить подобное мероприятие снова. Спасибо Центру карьеры за такую возможность.

В завершении первого дня прошел мастер-класс «Поиск работы — тоже работа», который провел доцент кафедры государственного и муниципального управления, к. и. н. Всеволод Ильин. В рамках мероприятия обсуждали: что такое рынок молодых специалистов, что такое работа вашей мечты, какие требования предъявляют к молодым специалистам работодатели, где найти работу своей мечты и как следует работать, на бизнес или на себя.

Анатолий Сушков,

студент 1 курса направления «Государственное и муниципальное управление»:

— Я говорю: «Браво!» методике подачи материала Всеволода Николаевича и его способности уместить такой большой объём информации в довольно малый временной промежуток, вместе с этим преподнести материал таким образом, чтобы выявить самые главные моменты и донести суть до слушателей.

Первый день для многих пролетел незаметно, но это только начало. Для участников впереди заготовлено ещё много интересных мероприятий. Выбирайте профессию, стройте свой карьерный путь, а академия вам в этом поможет!