Как построить карьерную траекторию?

Правительство Алтайского края активно и плодотворно сотрудничает с Алтайским филиалом РАНХиГС по развитию кадрового потенциала региона. Государственные и муниципальные служащие получают высшее образование, проходят переподготовку, повышают свою квалификацию. Примером успешного взаимодействия стала Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для малого и среднего предпринимательства.
С приветственным словом к участникам Недели карьеры обратился заместитель Председателя Правительства Алтайского края — руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь:
— Ваш вуз является самым прогрессивным и передовым. Вам действительно повезло учиться здесь, Алтайский филиал РАНХиГС — это топовый вуз в регионе. Сегодняшний формат мероприятия и вся программа только подтверждает мою убежденность в этом.
Я хочу пожелать студентам быть активными в течение этой недели, не просто слушать выступающих, а задавать массу интересных вопросов. Мы надеемся, что вы станете достойной сменой нынешнему поколению, вы — носители новых знаний, новых технологий, новых стремлений.
Директор Алтайского филиала РАНХиГС, доктор психологических наук Игорь Панарин в своем выступлении отметил уникальную возможность для будущих выпускников напрямую пообщаться с потенциальными работодателями, задать все интересующие вопросы и получить ответы, которые подтолкнут к правильному выбору.
— Для тех, кто завершает обучение в этом году стоит очень важный вопрос выбора места работы. Безусловно, та система, которая есть в академии — стажировки и практики, позволяют войти в профессию, но сегодня у вас есть уникальная возможность показать себя, заинтересовать и заинтересоваться, потому что очень важно заниматься делом, которое интересно, — отметил Игорь Панарин.
Одним из давних партнёров и работодателей академии является Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. Ее сотрудники преподают в вузе, участвуют в государственной итоговой аттестации выпускников, студенты проходят практики и стажировки в налоговых органах. Управлением и академией проводятся совместные олимпиады, конкурсы и другие мероприятия.
— Как и другие органы федеральной и краевой власти мы понимаем важность и необходимость привлечения в нашу службу молодых выпускников. Формат сегодняшнего мероприятия как раз позволяет решить проблему профессионального ориентирования выпускников и сознательно выбрать профессиональное направление.
Сегодня настолько быстро меняются требования и условия труда, что даже высшая школа не всегда успевает, поэтому мы тоже учим, организуем стажировки и практики для студентов. Кроме того, мы привлекаем на неполный рабочий день студентов старших курсов, для того, чтобы они уже приходя к нам понимали, что у них есть рабочее место.
Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие поможет вам сформировать видение своего будущего несмотря на то, что активно меняется внешняя среда и все наше общество, — Юрий Куриленко, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Академия гордится своими выпускниками, у каждого из них складывается свой профессиональный путь, своя история. Однако, связь с выпускниками не теряется, ведь их участие в жизни филиала продолжается при вступлении в Ассоциацию выпускников Алтайского филиала РАНХиГС.
Член Совета Ассоциации выпускников, выпускник 2014 года по специальности «Государственное и муниципальное управление», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания VI, VII, VIII созывов, председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике АКЗС Татьяна Ильюченко, приветствуя участников мероприятия отметила:
— Академия не просто шагает в ногу со временем, она его опережает. Уважаемые студенты, вам действительно повезло учиться в таком вузе. Что важно, академия не просто проводит разовые акции с потенциальными работодателями, но и сами работодатели, органы государственной власти являются партнерами академии на системной основе, это очень ценно.
Я желаю вам использовать эту возможность, найти себя, быть качественными государственными служащими, в которых сегодня нуждается и Алтайский край, и в целом Российская Федерация.
Первым мероприятием, прошедшим в рамках Недели карьеры, стала встреча с работодателями «Трудоустройство на государственную гражданскую и муниципальную службу: возможности и перспективы». Представителями работодателей выступили руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю, государственный советник РФ 2 класса Юрий Куриленко, начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров Сергей Долгуй, руководитель службы правовой работы и работы с обращениями граждан Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Юлия Хорева, председатель комитета по кадрам и муниципальной службе Администрации города Барнаула Софья Решетникова, специалист по персоналу КАУ «МФЦ Алтайского края», выпускник по направлению подготовки «Психология» 2020 года Марина Захарьева.
На этой встрече студенты смогли задать все интересующие их вопросы потенциальным работодателям и узнать, с чего именно начнется их карьера в различных структурах, какие пути профессионального развития доступны и куда следует обращаться, если вы заинтересованы в трудоустройстве. Кстати, обращаться следует в Центр карьеры академии, там всегда актуальные и интересные вакансии не только для выпускников, но и для студентов всех курсов и направлений.
Софья Решетникова,
председатель комитета по кадрам и муниципальной службы Администрации города Барнаула:
— Администрация города Барнаула благодарит Алтайский филиал РАНХиГС за возможность участия в мероприятии «Неделя карьеры». Мы высоко ценим сложившееся в течение ряда лет партнёрство в качественной подготовке молодых специалистов, повышении профессионального уровня муниципальных служащих города
Особо тёплые и продуктивные отношения сложились с Центром карьеры, активно налажена процедура прохождения студентами практики в администрации города и иных органах местного самоуправления, активно проводятся совместные мероприятия, что способствует дальнейшему трудоустройству. В органах местного самоуправления города работают выпускники Алтайского филиала академии, которые демонстрируют хорошие знания действующего законодательства и умеют применить их на практике.
Ещё раз благодарим за сотрудничество и выражаем уверенность в дальнейшем взаимодействии по обеспечению органов местного самоуправления города Барнаула высококвалифицированными кадрами.
Юлия Хорева,
руководитель службы правовой работы и работы с обращениями граждан Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края:
— Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края выражает признательность за возможность принять участие в торжественном открытии Недели карьеры Алтайского филиала РАНХиГС и встрече со студентами и выпускниками. Предоставленная площадка позволила донести до ребят информацию, как они могут поступить на службу, куда должны обратиться. И это очень хороший способ диалога, так как позволяет ребятам задать интересующие их вопросы напрямую, а нам, кадровым службам, увидеть и оценить их потенциал возможностей до проведения необходимых конкурсных процедур.
Убеждены, что подобное мероприятие будет проводиться постоянно, Инспекция готова принимать в нем участие и раскрыть свои двери студентам и выпускникам РАНХиГС.
Елизавета Соколова,
студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление»:
— Это мероприятие у меня, как у девушки, которая хочет работать по профессии, вызвало большой интерес. Все было хорошо организовано: волонтеры встретили и проводили куда нужно, были обходительны с гостями, началось все вовремя. Я не заметила, что был особенный тайминг.
Удалось послушать всех спикеров, задать интересующие вопросы. Конечно, формат диалога очень привлекателен. Я узнала достаточно много нового. Ну и, конечно, напутственные слова при открытии Недели карьеры вселили уверенность, что в молодых специалистах нуждаются. Отрадно понимать, что академия не оставит без работы каждого своего выпускника.
Олеся Белоусова,
студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление»:
— Сегодня посетила интересное мероприятие, которое прошло впервые в стенах академии. Представители различных органов власти ответили на интересующие нас вопросы. Помимо этого, нам рассказали о том, какие существуют требования отбора на государственную службу, а также подсказали, как лучше себя вести на собеседовании, и как лучше преподнести себя работодателю.
Хочу поблагодарить Центр карьеры за организацию важного мероприятия для выпускников, которые находятся в поиске своего будущего места работы.
После небольшого перерыва все желающие могли посетить открытую лекцию «Карьера в VUCA-мире», спикером на которой выступила ведущий психолог Психологического центра Алтайского филиала РАНХиГС, старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления Юлия Шведенко. Как специалисту отвечать на вызовы современного мира, опираясь на свои профессиональные и личностные навыки? Как постоянно развивать себя в карьере, чтобы стать успешным специалистом? Как эффективно совмещать профессию и хобби? На лекции поднимались и эти темы, и многие другие.
Наира Погосян,
студентка 1 курса направления «Экономика»:
— Сегодня я побывала на лекции «Карьера в VUCA-мире» и могу с уверенностью сказать, что не пожалела. Нам рассказали про навыки, которые нужны для построения карьеры, каков путь успешного человека, какие бывают иллюзии при построении карьеры и ещё много полезного, поэтому могу сказать, что мне все очень понравилось и было безумно интересно. С удовольствием буду дальше принимать участие в мероприятиях от Центра карьеры.
Яна Шикунова,
студент 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление»:
— Лекция была очень занимательной, спикер сумел заинтересовать аудиторию в своей теме. Можно сказать, что вместо лекции получился качественный и эффективный «диалог на равных». Нам, как современному поколению, было важно узнать о трендах VUCA-мира и его особенностях в сфере труда. Буду рада посетить подобное мероприятие снова. Спасибо Центру карьеры за такую возможность.
В завершении первого дня прошел мастер-класс «Поиск работы — тоже работа», который провел доцент кафедры государственного и муниципального управления, к. и. н. Всеволод Ильин. В рамках мероприятия обсуждали: что такое рынок молодых специалистов, что такое работа вашей мечты, какие требования предъявляют к молодым специалистам работодатели, где найти работу своей мечты и как следует работать, на бизнес или на себя.
Анатолий Сушков,
студент 1 курса направления «Государственное и муниципальное управление»:
— Я говорю: «Браво!» методике подачи материала Всеволода Николаевича и его способности уместить такой большой объём информации в довольно малый временной промежуток, вместе с этим преподнести материал таким образом, чтобы выявить самые главные моменты и донести суть до слушателей.
Первый день для многих пролетел незаметно, но это только начало. Для участников впереди заготовлено ещё много интересных мероприятий. Выбирайте профессию, стройте свой карьерный путь, а академия вам в этом поможет!
С программой Недели карьеры можно ознакомиться здесь.