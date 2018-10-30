Как создавать анимированные дизайны в Сrello

Уникальная анимация Сrello в несколько кликов

Добавленный разработчиками новый функционал Crello отвечает потребностям широкого сегмента целевой аудитории. Теперь любой желающий может совершенно бесплатно создавать эксклюзивную динамическую графику, используя готовые форматы и шаблоны. Доступная пользователям Рунета русскоязычная версия Сrello предельно проста и понятна, имеет интуитивный интерфейс и позволяет работать с графикой даже неопытным новичкам. Здесь можно пользоваться готовыми шаблонами, выбор которых просто огромен — и каждый разработан профессиональными дизайнерами с учётом законов композиции, стиля и дизайна. Можно ознакомиться с доступными форматами динамической графики и, выбрав подходящий, использовать его для создания своих собственных авторских анимированных изображений. Это может быть что угодно — от необычной поздравительной открытки до рекламного постера для размещения в социальных сетях, в блогосфере или на сайте интернет магазина.

Удобство и простота создания анимации в Сrello

Графический редактор, сервис по созданию и редактированию статистических и динамических изображений Сrello создан как для профессиональных дизайнеров, которые нуждаются в простом и удобном инструменте для создания изображений и анимации, так и для новичков. Здесь не нужно использовать профессиональные навыки и углублённые знания, потому что имеются готовые варианты шаблонов, над которыми уже поработали профессионалы. Всё, что остаётся сделать пользователю для создания уникальной анимации — это выбрать формат и шаблон, а затем, при желании, внести в него необходимые изменения. К примеру, можно индивидуализировать любой готовый шаблон, адаптировав его под свои потребности через изменение надписей, шрифтов, цветовой схемы, добавление картинок и других графических элементов. Всё это делается быстро, в несколько кликов, а для изменения готовых шаблонов в каталоге сервиса есть множество бесплатных картинок, шрифтов, анимированных элементов, которыми можно пользоваться без ограничений.