19 и 20 февраля в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась пятая «юбилейная» психологическая конференция «Контакт с собой и другими. Гештальт, психодрама и их современные возможности». Участниками мероприятия стали более 250 человек из разных городов России: Барнаул, Новосибирск, Москва, Кемерово, Меджуречинск, Красноярск, Бийск, Белокуриха. Конференцию посетили тренера, практикующие психологи, студенты различных вузов, студенты, обучающиеся гештальттерапии и обычные люди, которые ориентированы на свое профессиональное развитие и личностный рост. Участники выразили благодарность организаторам: Алтайскому филиалу РАНХиГС и Алтайскому региональному отделению «Московского института гештальта и психодрамы» (МИГиП).

V психологическая конференция «Контакт с собой и другими. Гештальт, психодрама и их современные возможности».

Приветствовала участников Ольга Базаркина, сертифицированный гештальттерапевт, супервизор, региональный представитель МИГИП:

— Каждый год мы спрашиваем себя: а нужно ли нам проводить эту конференцию? Ведь у каждого из нас есть своя деятельность, нам не обязательно делать свою мастерскую для конференции. И каждый год мы решаем, что надо, потому что отмечаем огромный интерес к конференции как со стороны тренеров, так и со стороны участников мастерских. Я всегда радуюсь, когда после конференции, через несколько лет, люди говорят мне: «А помнишь, на конференции была мастерская? Это ведь именно тогда я решил пойти учиться гештальттерапии.

Основная форма работы на конференции — творческие мастерские (workshop), участие в которых позволяет всем желающим на практике познакомиться с эффективностью гештальтметода, а также глубже сфокусироваться на решении собственных проблем.

По словам Юлии Шведенко, психолога психологического центра, старшего преподавателя психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС конференция позволяет собрать в одном пространстве большое количество людей, занимающихся психологией на профессиональном уровне. Ощутить значимость психолога и его роль в современном мире.

— Безусловно, подобная конференция востребована и как со стороны профессионального сообщества и со стороны клиентов. В последние годы психолог становится максимально востребованной профессией. Если раньше мы не представляли свою жизнь без врача и юриста, то сейчас психолог становится в один ряд с ними по сопровождению личности и решению ее задач. Если у человека есть запрос на решение его жизненных ситуаций, то в рамках практических занятий, упражнений, психологических техник, он может решить свои жизненные задачи, которые для него актуальны в данный момент — отметила Юлия Шведенко.

Всего на конференции работало 26 площадок. Опытные тренеры провели мастерские по самым различным темам: проблемы выбора, самореализация, личностные ресурсы, нарушение личных границ, проблема рисков авитального поведения в подростковом возрасте, детско-родительские отношения, любовные отношения, тревога, отношения с подростками, особенности профессиональной деятельности гештальт-терапевтов на разных стадиях профессионального становления и др.

V психологическая конференция «Контакт с собой и другими. Гештальт , психодрама и их современные возможности». Алтайский филиал РАНХиГС.

На нескольких площадках работали и преподаватели академии. Ирина Михеева совместно с Ольгой Гуровой провела workshop «Время моей жизни». Он был направлен на возможность осознавать границы, темп, насыщенность и управляемость своей жизни.

Юлия Шведенко вместе с Мариной Гранкинкой провели мастер-класс «Фон и фигура — две части одного целого!». Он был посвящён тому, как расслабляясь получить пользу для тела и при этом осознать, что происходит в жизни, когда напряжение сменяется расслаблением.

На конференцию из Меджуреченска приехали даже обучающиеся с седьмого по одиннадцатый классы. Специально для них проходил workshop Светланы Чернодаровой «Мои особые потребности», где подросткам помогли приблизиться к лучшему понимаю себя, овладеть навыками самоподдержки и самоуважения.

— Основной результат мастер-класса: глубокое погружение и осознание происходящего, получение хорошего результата. Я осталась очень довольна и благодарна специалистам. Они вторят чудеса! Хочется отметить филиал. Теплая, дружелюбная атмосфера, очень уютно и располагающе. Специалисты с индивидуальным подходом. Хочется возвращаться сюда снова и снова. Организаторам желаю роста, продвижения, успехов и дальнейшего развития! — Вера Антонова, участница конференции

— Мастер-класс научил меня слышать и говорить, высказываться в обществе посторонних людей. Филиал замечательный, как и специалисты. Захотелось учиться, не смотря на возраст. Хотелось бы, чтобы такая конференция была в Кемеровской области. И не только эта конференция, но и многое из того, что проводится у вас! — Светлана Назарова, участница конференции

Справка

Гештальттерапия (гештальт) — одно из современных, активно развивающихся направлений гуманистической психологии. Характерная особенность гештальт-терапии — целостный подход к человеку, который учитывает его психические, телесные, социальные и духовные аспекты. С самого начала своего существования гештальт славится своим уважением к индивидуальности, свободе каждого человека осуществлять свой выбор, глубиной и устойчивостью результатов, оригинальностью приемов и техник. На сегодняшний день метод находит применение в психологическом консультировании, индивидуальной и семейной терапии, клинической практике, бизнес-консультировании и развитии организаций, педагогике и конфликт-менеджменте.