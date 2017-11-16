Магистрант АГИК выступит на Международном культурном форуме

А. Пивторак

Светлана Темлянцева,

научный руководитель магистранта, кандидат педагогических наук, доцент:

Научная работа Александра послужит дальнейшему развитию социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья посредством бальной хореографии, повышению их коммуникативной активности и стабилизации физического состояния.

Александр профессиональный хореограф, на протяжении трех лет изучает возможности реабилитации инвалидов-колясочников средствами хореографии, принимает участие в постановке и исполнении танцевальных номеров в паре с конкурсантами на краевом конкурсе талантов "Ра-Свет", для людей с ограниченными возможностями здоровья. Им была разработана программа социально-культурной реабилитации "Танцы на колясках". Научная работа А. Пивторака получила первую премию в номинации "Социально-культурная деятельность" в IV Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств и культуры, учрежденном Министерством культуры Российской Федерации.