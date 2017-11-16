Образование

Магистрант АГИК выступит на Международном культурном форуме

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16 - 18 ноября 2017 г. в г. Санкт-Петербурге пройдет VI  международный культурный форум. На форуме с докладом "Социально-культурная реабилитация людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата средствами бальной хореографии" выступит магистрант Алтайского государственного института культуры Александр Пивторак.

Алтайский государственный институт культуры.
Алтайский государственный институт культуры. Фото : архив АГИК.

А. Пивторак.
А. Пивторак
Александр профессиональный хореограф, на протяжении трех лет изучает возможности реабилитации инвалидов-колясочников средствами хореографии, принимает участие в постановке и исполнении танцевальных номеров в паре с конкурсантами на краевом конкурсе талантов "Ра-Свет", для людей с ограниченными возможностями здоровья. Им была разработана программа социально-культурной реабилитации "Танцы на колясках". Научная работа А. Пивторака получила первую премию в номинации "Социально-культурная деятельность" в IV  Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств и культуры, учрежденном Министерством культуры Российской Федерации.

Светлана Темлянцева,
научный руководитель магистранта, кандидат педагогических наук, доцент:

Научная работа Александра послужит дальнейшему развитию социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья посредством бальной хореографии, повышению их коммуникативной активности и стабилизации физического состояния.

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