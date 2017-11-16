Магистрант АГИК выступит на Международном культурном форуме

16 - 18 ноября 2017 г. в г. Санкт-Петербурге пройдет VI международный культурный форум. На форуме с докладом "Социально-культурная реабилитация людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата средствами бальной хореографии" выступит магистрант Алтайского государственного института культуры Александр Пивторак.
Светлана Темлянцева,
научный руководитель магистранта, кандидат педагогических наук, доцент:
Научная работа Александра послужит дальнейшему развитию социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья посредством бальной хореографии, повышению их коммуникативной активности и стабилизации физического состояния.
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