Международная молодежная неделя информатики и программирования объявлена в АлтГТУ им. И.И. Ползунова

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова объявлена Международная молодежная неделя информатики и программирования, которая пройдет с 1 по 11 декабря 2017 г.
В это время в техническом вузе с 1 по 4 декабря пройдут полуфинальные соревнования студенческого чемпионата мира по программированию и с 8 по 11 декабря – Всероссийская командная олимпиада школьников по информатике и программированию.
Кроме того, 30 ноября в рамках "Дня кибербезопасности" в АлтГТУ откроют научно-образовательный центр Лаборатории Касперского и состоятся образовательные мероприятия для студенческой молодежи вузов Алтайского края с участием представителей АО "Лаборатории Касперского" (г. Москва).
Соревнования студенческого полуфинала чемпионата мира по программированию пройдут 3 декабря (воскресенье) с 13.30. Итоги подведут в понедельник, 4 декабря, в 12.00.
В полуфинальных соревнованиях студенческого чемпионата мира по программированию заявлено более 50 команд из Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Киргизии. Алтайский край будут представлять шесть команд, из них 4 команды Алтайского государственного технического университета и по одной команде представили Рубцовский индустриальный институт (филиал АлтГТУ) и Алтайский государственный университет. По условиям конкурса участники должны будут решить от 11 до 12 задач в течение пяти часов, потратив наименьшее количество времени и попыток.
Одновременно полуфинал чемпионата пройдет в Санкт-Петербурге, Барнауле, Тбилиси и в Алма-Ате.
Лучшие команды примут участие в финале международного чемпионата, который пройдет весной 2018 года в Китае.
Справка
С 1996 года Алтайский государственный технический университет становится площадкой для проведения полуфинальных соревнований для команд вузов Сибирского региона. Команда АлтГТУ шесть раз выходила в финал соревнований, который в разное время проходили в Китае, США, Канаде, Швеции, Польше и Санкт-Петербурге. В 2006 году студенты АлтГТУ стали обладателями золотой медали чемпионата мира по программированию, а в 2009 году завоевали серебро.
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