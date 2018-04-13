Межрегиональная конференция по развитию социально-культурной деятельности стартовала в АГИК

Участниками конференции стали обучающиеся профильных институтов, входящих в Содружество азиатских учреждений образования в сфере культуры, а также классических университетов, образовательных организаций среднего профессионального образования из Алтайского, Краснодарского и Красноярского краев, Орловской, Кировской и Кемеровской областей, Монголии, Казахстана и Узбекистана.

На открытии конференции с приветственным словом к присутствующим обратились проректор по науке и международным связям, д.и.н. Е. А. Полякова, д.п.н., профессор В. И. Матис, главный специалист отдела науки и высшего образования Министерства образования и науки Алтайского края Е. Э. Рогожина. Тематика пленарных докладов отражала актуальные тенденции социокультурной сферы и образовательных учреждений культуры: опыт практической работы в индустрии досуга и в продвижении регионального и корпоративного брендов, специфику музыкально-исполнительской деятельности и особенности исполнения алтайского героического эпоса, взгляды на роль дизайна в современной социокультурной парадигме общества и др.

Дальнейшая работа конференции организована в рамках 26 секций: "Социально-культурные технологии сохранения и воспроизводства празднично-обрядовой культуры народов Сибири", "Роль театральной педагогики в становлении и развитии творческой индивидуальности", "Мастерство хореографа: педагогика, психология, технология танца", "Теория и методика обучения игре на инструменте", "Актуальные вопросы вокально-хорового исполнительства и педагогики", "Актуальные проблемы библиотечно-информационной деятельности" и др.

В рамках конференции запланированы, также: конкурсы дирижёров, вокалистов и вокальных ансамблей, мастер-классы по хореографии, презентации студенческих театральных программ, выставка декоративно-прикладного творчества.