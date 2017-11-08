На пост ректора АлтГТУ официально заявился первый претендент

Первый кандидат подал документы на должность ректора АлтГТУ им. И. И. Ползунова. Им стал временно исполняющий обязанности руководителя вуза профессор Андрей Марков. Об этом сообщает "Банкафакс" со ссылкой на председателя комиссии Сергея Химочку.
По словам председателя комиссии, документы на пост ректора будут принимать до 13 ноября. Ожидается, что другие кандидаты заявятся в ближайшие дни.
По новым требованиям, кандидат на пост главы университета должен быть не старше 65 лет, иметь высшее профессиональное образование и стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Как уже писал altapress.ru, выбрать ректора в АлтГТУ хотели до начала учебного года, однако Минобр не согласовал кандидатов.
Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова. Исполняющим обязанности ректора в августе стал заведующий кафедрой технологии машиностроения Андрей Марков.
Справка
Андрей Марков в 1986 году окончил АлтГТУ по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" и был распределен в качестве инженера на кафедру "Технология машиностроения", где занимался запуском и наладкой высокотехнологичного оборудования. Он является доктором технических наук, профессором, возглавляет кафедру технологии машиностроения и комиссию по науке и инновациям ученого совета АлтГТУ. Кроме того, Марков руководит центром подготовки и переподготовки кадров для машиностроительных предприятий Алтайского края и является исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.
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