На пост ректора АлтГТУ официально заявился первый претендент

По словам председателя комиссии, документы на пост ректора будут принимать до 13 ноября. Ожидается, что другие кандидаты заявятся в ближайшие дни.

По новым требованиям, кандидат на пост главы университета должен быть не старше 65 лет, иметь высшее профессиональное образование и стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Как уже писал altapress.ru, выбрать ректора в АлтГТУ хотели до начала учебного года, однако Минобр не согласовал кандидатов.

Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова. Исполняющим обязанности ректора в августе стал заведующий кафедрой технологии машиностроения Андрей Марков.

Справка

Андрей Марков в 1986 году окончил АлтГТУ по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" и был распределен в качестве инженера на кафедру "Технология машиностроения", где занимался запуском и наладкой высокотехнологичного оборудования. Он является доктором технических наук, профессором, возглавляет кафедру технологии машиностроения и комиссию по науке и инновациям ученого совета АлтГТУ. Кроме того, Марков руководит центром подготовки и переподготовки кадров для машиностроительных предприятий Алтайского края и является исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.