На пост ректора АлтГТУ заявился второй кандидат

Ранее altapress.ru писал, что на должность ректора подал документы и.о. ректора АлтГТУ Андрей Марков.

Принятие документов завершится 13 ноября.

Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова. Исполняющим обязанности ректора в августе стал заведующий кафедрой технологии машиностроения Андрей Марков.

Справка

Малюков Сергей Геннадьевич родился 12 августа 1973 года. Выпускник Сибирского государственного технологического университета, Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" Санкт-Петербурга (2004).

В 2008 году был избран депутатом Бийской городской Думы пятого созыва. Сергей Малюков уже подавал заявку на должность ректора АлтГТУ весной 2017 года. Но ученый совет не утвердил его кандидатуру из-за частичного несоответствия предоставленных документов.

Сергей Малюков — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой дополнительного профессионального образования Алтайского филиала Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.