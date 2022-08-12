Научитесь объективно оценивать персонал компании

Продолжается набор слушателей на программу профессиональной переподготовки по программе «Современные технологии оценки персонала». Обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» пройдёт в Алтайском филиале РАНХиГС. Для категорий граждан, оказавшихся в уязвимом положении на рынке труда, получение новой профессии абсолютно бесплатно.

«HR-специалисты, рекрутеры, карьерные консультанты сегодня должны уметь применять комплекс методов, направленных на оценку соответствия персонала множеству показателей и критериев. За 256 часов слушатели программы получат знания по современным оценочным инструментам, изучат основы кадрового аудита, разовьют в себе практические навыки применения различных технологий в государственных и коммерческих структурах. В учебный план образовательной программы включены лекции и практические занятия, во время которых слушатели сразу применят на практике полученные знания методов оценки персонала», — отмечает директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Мосина.

Приобрести или усовершенствовать компетенции в этой области могут граждане, находящиеся под риском увольнения, женщины в декрете или с детьми до 7 лет, предпенсионеры и граждане 50+, безработные и те, чьё предприятие официально приостановило работу, а также молодёжь до 35 лет, которая не может найти работу после учёбы или службы в армии.

Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку на портале «Работа России».

Напомним, РАНХиГС является одним из трёх федеральных операторов программы бесплатного профессионального обучения, которая реализуется Минтрудом России и Федеральной службой по труду и занятости РФ в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В проекте участвуют 12 институтов и 44 региональных филиала академии, а также свыше 80 партнёрских организаций.