Научно-образовательный центр "Лаборатории Касперского" открыли в АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Открытие научно-образовательного центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Открытие научно-образовательного центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Открытие научно-образовательного центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Открытие научно-образовательного центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Открытие научно-образовательного центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Открытие научно-образовательного центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Открытие научно-образовательного центра информационной безопасности "Лаборатории Касперского". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

В открытии центра приняли участие управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и СНГ Сергей Земков, руководитель образовательных программ в России и странах СНГ АО "Лаборатория Касперского" Дмитрий Пастельник и проректор по учебной работе АлтГТУ Яков Овчинников.

Задача центра – внедрение в образовательный процесс и научную деятельность современных технологий, программных продуктов и знаний сферы кибербезопасности, поддержка творческой активности студентов и преподавателей для развития системы образования.

По словам руководителей "Лаборатории Касперского", центр будет способствовать усилению роли АлтГТУ как регионального центра новых информационных технологий. Мероприятие прошло в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между АлтГТУ и АО "Лаборатория Касперского".

Стороны договорились о реализации совместных образовательных программ, учебных курсов и инновационных проектов в сфере информационной безопасности. Кроме того, теперь "Лаборатория Касперского" будет задействована в подготовке высококвалифицированных кадров для работы в сфере кибербезопасности, профессиональной переподготовке преподавательского состава АлтГТУ.

Студенты и преподаватели АлтГТУ будут принимать участие в проводимых компанией и ее партнерами профильных конференциях, стипендиальных и грантовых программах, конкурсах, олимпиадах, акциях, выставках, а также программах по содействию трудоустройству выпускников и развития предпринимательства.