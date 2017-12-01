Новые партнеры Алтайского государственного института культуры

Алтайский государственный институт культуры и Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук заключили договор о совместном изучении историко-культурного наследия угольной отрасли в условиях развития угледобывающей индустрии Кемеровской области.
Первое деловое общение научных сотрудников двух учреждений состоялось в рамках I международного научно-практического форума "Культура евразийского региона", объединившего на своих площадках более 250 человек из 13 стран и 18 регионов России и продолжилось в рамках последующих научных мероприятий АГИК. Высокий научный потенциал, Алтайского государственного института культуры делает его деятельность привлекательной и для представителей академического сообщества как Российской Федерации, так зарубежных государств.
Елена Полякова,
проректор по научной работе и международным связям АГИК, доктор исторических наук:
Заключение этого договора является не случайным, а скорее закономерным. В Алтайском государственном институте культуры плодотворно работает научная школа по изучению, сохранению и трансляции историко-культурного наследия, а в институте угля и углехимии действует лаборатория истории угольной промышленности Кузбасса. Научные интересы учреждений к вопросам актуализации и трансляции наследия открывают перед нами большие перспективы. Взаимодействие ФИЦ УУХ СО РАН и АГИК будет способствовать расширению культурологического знания, актуализации историко-культурного наследия угольной отрасли и упрочению научных связей между ведущими учёными регионов. Мы надеемся, что новое сотрудничество будет способствовать более широкому признанию в научном сообществе России и расширению состава научной школы института.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.