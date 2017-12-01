Новые партнеры Алтайского государственного института культуры

Первое деловое общение научных сотрудников двух учреждений состоялось в рамках I международного научно-практического форума "Культура евразийского региона", объединившего на своих площадках более 250 человек из 13 стран и 18 регионов России и продолжилось в рамках последующих научных мероприятий АГИК. Высокий научный потенциал, Алтайского государственного института культуры делает его деятельность привлекательной и для представителей академического сообщества как Российской Федерации, так зарубежных государств.

Елена Полякова,

проректор по научной работе и международным связям АГИК, доктор исторических наук: