Образование за рубежом. Что нужно знать, отправляя детей на учёбу в ЕС

Если вы хотите изменить жизнь своих детей к лучшему, подумайте о том, чтобы отправить их на обучение в страны ЕС. Конечно, европейский аттестат или диплом — не волшебная палочка. Этим инструментом ещё надо уметь правильно воспользоваться. Тем не менее, образование за рубежом позволяет расширить кругозор, выйти из зоны комфорта, усовершенствовать коммуникативные навыки и найти друзей, которые также, как и ваши дети, любят узнавать новое и путешествовать.

Рассказываем, что нужно знать, отправляя сына или дочь на учёбу в Европу.

Преимущества учёбы за границей:

Демократичный подход. Студент сам выбирает , какие предметы изучать , в каком темпе учиться. Один и тот же курс можно пройти за три года , если посвящать учёбе всё своё время и за шесть лет , если параллельно работать , путешествовать и ходить на вечеринки. Преподаватели стараются дать максимальный объём материала за минимальный срок , чтобы студент быстрее начал трудовую деятельность. Качество образования за рубежом. Европейские школы и университеты славятся на весь мир высоким качеством преподавания , передовыми научными исследованиями и старинными традициями. Именно в старом свете были заложены основы университетского образования , которые переняли США и азиатские государства. Широкий выбор учебных заведений и программ. Высшее образование за рубежом — это множество университетов , высших школ , факультетов , специальностей и программ. Кроме того , во многих вузах можно учиться по двум специальностям и получить двойной диплом. Широкие возможности для трудоустройства и предпринимательства после учёбы. Обучаясь в вузах Евросоюза , студенты получают опыт самостоятельной и командной работы , исследовательской деятельности , ведения переговоров и многие другие профессиональные навыки , незаменимые в будущей работе или бизнесе. Система образования за рубежом направлена не только на формирование знаний и навыков , но и на личностное развитие. Молодёжь учится самодисциплине , развивает стрессоустойчивость , учится самостоятельно планировать и распределять время. Кроме того , дипломы ценятся и признаются во всех странах мира. Лояльные цены. Иногда за обучение в постсоветских странах приходится платить внушительные суммы. В Европе можно учиться если не полностью , то условно бесплатно.

Как бесплатно учиться в Европе

Как сообщает Eueasy — бесплатное образование за рубежом доступно только на языке принимающего государства. Если хотите учиться на английском, за обучение придётся платить.

Бесплатно можно учиться в Греции, Франции, Австрии, Чехии, Германии, Швеции и Норвегии. При этом не менее 5−7 тысяч евро понадобиться для изучения национального языка. Обычно на языковую подготовку отводится год, но практика показывает, что, например, французский, норвежский и немецкий сложно за год дотянуть до уровня, достаточного для образования за рубежом. К тому же следует понимать, что учёбу в европейских странах лишь условно можно назвать бесплатной. Университеты взимают студенческие взносы. Также учащиеся должны платить за общежитие или снимать квартиру, покупать продукты и покрывать другие расходы на проживание.