Образование за рубежом. Что нужно знать, отправляя детей на учёбу в ЕС

Рассказываем, что нужно знать, отправляя сына или дочь на учёбу в Европу.
Преимущества учёбы за границей:
- Демократичный подход. Студент сам выбирает, какие предметы изучать, в каком темпе учиться. Один и тот же курс можно пройти за три года, если посвящать учёбе всё своё время и за шесть лет, если параллельно работать, путешествовать и ходить на вечеринки. Преподаватели стараются дать максимальный объём материала за минимальный срок, чтобы студент быстрее начал трудовую деятельность.
- Качество образования за рубежом. Европейские школы и университеты славятся на весь мир высоким качеством преподавания, передовыми научными исследованиями и старинными традициями. Именно в старом свете были заложены основы университетского образования, которые переняли США и азиатские государства.
- Широкий выбор учебных заведений и программ. Высшее образование за рубежом — это множество университетов, высших школ, факультетов, специальностей и программ. Кроме того, во многих вузах можно учиться по двум специальностям и получить двойной диплом.
- Широкие возможности для трудоустройства и предпринимательства после учёбы. Обучаясь в вузах Евросоюза, студенты получают опыт самостоятельной и командной работы, исследовательской деятельности, ведения переговоров и многие другие профессиональные навыки, незаменимые в будущей работе или бизнесе. Система образования за рубежом направлена не только на формирование знаний и навыков, но и на личностное развитие. Молодёжь учится самодисциплине, развивает стрессоустойчивость, учится самостоятельно планировать и распределять время.
- Кроме того, дипломы ценятся и признаются во всех странах мира.
- Лояльные цены. Иногда за обучение в постсоветских странах приходится платить внушительные суммы. В Европе можно учиться если не полностью, то условно бесплатно.
Как бесплатно учиться в Европе
Как сообщает Eueasy — бесплатное образование за рубежом доступно только на языке принимающего государства. Если хотите учиться на английском, за обучение придётся платить.
Бесплатно можно учиться в Греции, Франции, Австрии, Чехии, Германии, Швеции и Норвегии. При этом не менее 5−7 тысяч евро понадобиться для изучения национального языка. Обычно на языковую подготовку отводится год, но практика показывает, что, например, французский, норвежский и немецкий сложно за год дотянуть до уровня, достаточного для образования за рубежом. К тому же следует понимать, что учёбу в европейских странах лишь условно можно назвать бесплатной. Университеты взимают студенческие взносы. Также учащиеся должны платить за общежитие или снимать квартиру, покупать продукты и покрывать другие расходы на проживание.