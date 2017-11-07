Обучение интернет-маркетингу в Алтайском государственном институте культуры

8 ноября состоится пробное бесплатное занятие, на которое приглашаются все желающие по предварительной записи.

На курсах слушатели получат знания об основных возможностях интернет-маркетинга: продвижение продукта, отслеживание поведения посетителей сайта, оптимизация конверсии и увеличению продаж.

На практических занятиях по Яндекс Метрике будут демонстрироваться функциональные возможности системы, ее основные разделы и интерфейс. Также будет подробно изучаться структура Google Analytics, ее особенности и ключевые положения. На тренингах слушатели научатся точно формулировать технические задания для разработчиков и конкретизировать собственные цели.

Организаторы курсов:

Этот курс отличает стопроцентная практическая направленность. По окончании курсов по Яндекс Метрике и инструментарию Analytics, выпускник сможет сразу применить накопленные знания в работе, повысив собственную ценность и отдачу от труда. На семинарских занятиях обучающиеся получат навыки, которые полезны уже сейчас и станут абсолютно необходимы в будущем.

Пробное бесплатное занятие состоится 8 ноября 2017 г. 18.00 по адресу: пр. Ленина, 66, ауд. 202.

Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону:

(3852) 54-73-78, 43-17-77, 8-913-230-84-83.