Оттава близко: в Барнауле пройдет День канадского образования

27 сентября в краевой столице состоится важное образовательное мероприятие — «Учись и живи в Канаде» . Организаторы приглашают школьников средних и старших классов, а также их родителей, которые хотели бы жить и учиться в этой североамериканской стране.

На встрече вы найдете ответ на вопрос: почему россияне едут учиться в Канаду? Раскроем карты. Ответы на этот вопрос не такие уж и сложные. Чтобы получить образование мирового уровня! Чтобы получить опыт работы в Канаде! И даже чтобы инвестировать деньги — вложения в образование окупаются за 2−3 года!

Организатор мероприятия — образовательное агентство Students International (г. Москва).

Участники представители значимых канадских учебных заведений:

HUMBER COLLEGE: высшее и поствысшее образование , самый популярный колледж Торонто ( год обучения здесь стоит от 11.500 USD , доступны сотни интересных специальностей).

самый популярный колледж Торонто год обучения здесь стоит от 11.500 USD доступны сотни интересных специальностей). THOMPSON RIVERS UNIVERSITY: дипломные программы , бакалавриат , магистратура , возможность перевода с зачетом пройденных предметов ( год обучения — 13.200 USD , потрясающий процент трудоустройства выпускников: 92−94%).

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по тел. 39−65−63 или через звонок с сайта.

Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому предварительно необходимо пройти регистрацию.

Место проведения встречи «Учись и живи в Канаде»: г. Барнаул, ул. Короленко, 107 (конференц-зал ИД «Алтапресс).

Время: 18.00 — 20.00, начало регистрации 17.30.

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Информация о стоимости обучения действительна на момент публикации. (16+)