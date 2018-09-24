Читайте нас в соцсетях
24 сентября 12°C
133

Оттава близко: в Барнауле пройдет День канадского образования

27 сентября в краевой столице состоится важное образовательное мероприятие — «Учись и живи в Канаде». Организаторы приглашают школьников средних и старших классов, а также их родителей, которые хотели бы жить и учиться в этой североамериканской стране.

В Барнауле пройдет День канадского образования.
В Барнауле пройдет День канадского образования.
Фото предоставлено организатором

На встрече вы найдете ответ на вопрос: почему россияне едут учиться в Канаду? Раскроем карты. Ответы на этот вопрос не такие уж и сложные. Чтобы получить образование мирового уровня! Чтобы получить опыт работы в Канаде! И даже чтобы инвестировать деньги — вложения в образование окупаются за 2−3 года!

Организатор мероприятия — образовательное агентство Students International (г. Москва).

Участники представители значимых канадских учебных заведений:

  • HUMBER COLLEGE: высшее и поствысшее образование, самый популярный колледж Торонто (год обучения здесь стоит от 11.500 USD, доступны сотни интересных специальностей).
  • THOMPSON RIVERS UNIVERSITY: дипломные программы, бакалавриат, магистратура, возможность перевода с зачетом пройденных предметов (год обучения — 13.200 USD, потрясающий процент трудоустройства выпускников: 92−94%).

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по тел. 39−65−63 или через звонок с сайта.

Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому предварительно необходимо пройти регистрацию.

Место проведения встречи «Учись и живи в Канаде»: г. Барнаул, ул. Короленко, 107 (конференц-зал ИД «Алтапресс).

Время: 18.00 — 20.00, начало регистрации 17.30.

Хотите получить персональную консультацию? Запишитесь на нее по телефону 39−65−63.

Информация о стоимости обучения действительна на момент публикации. (16+)

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка