Оттава близко: в Барнауле пройдет День канадского образования

На встрече вы найдете ответ на вопрос: почему россияне едут учиться в Канаду? Раскроем карты. Ответы на этот вопрос не такие уж и сложные. Чтобы получить образование мирового уровня! Чтобы получить опыт работы в Канаде! И даже чтобы инвестировать деньги — вложения в образование окупаются за 2−3 года!
Организатор мероприятия — образовательное агентство Students International (г. Москва).
Участники представители значимых канадских учебных заведений:
- HUMBER COLLEGE: высшее и поствысшее образование, самый популярный колледж Торонто (год обучения здесь стоит от 11.500 USD, доступны сотни интересных специальностей).
- THOMPSON RIVERS UNIVERSITY: дипломные программы, бакалавриат, магистратура, возможность перевода с зачетом пройденных предметов (год обучения — 13.200 USD, потрясающий процент трудоустройства выпускников: 92−94%).
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по тел. 39−65−63 или через звонок с сайта.
Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому предварительно необходимо пройти регистрацию.
Место проведения встречи «Учись и живи в Канаде»: г. Барнаул, ул. Короленко, 107 (конференц-зал ИД «Алтапресс).
Время: 18.00 — 20.00, начало регистрации 17.30.
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Информация о стоимости обучения действительна на момент публикации. (16+)