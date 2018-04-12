Праздник хоровой музыки "Многая лета" пройдет в АГИК.

Конкурс фольклорных программ "Хороводы и игры на Красную горку" соберет фольклорные ансамбли и народные хоры фольклорного направления учреждений образования. Коллективы представляют хороводно-игровые программы, приуроченные к весеннему периоду народного календаря, основанные на локальном или региональном фольклорно-этнографическом материале сибирского региона.

II международный вокально-хоровой фестиваль-конкурс русской духовной музыки "Многая лета" направлен на популяризацию русской духовной музыки, воспитание интереса к отечественному духовно-музыкальному наследию. В нем примут участие вокально-хоровые ансамбли и хоры академического направления в категориях "профессионалы" (учащиеся профильных учебных заведений; преподаватели, учителя музыки, музыкальные работники, профессиональные исполнители) и "любители" (учащиеся муниципальных образовательных учреждений, непрофильных учебных заведений и другие категории исполнителей).

В рамках реализации проекта преподаватели вокально-хоровых дисциплин, руководители хоровых коллективов, регенты церковных хоров смогут повысить свою квалификацию на курсах "Актуальные проблемы вокально-хорового исполнительства и педагогики". Программу курсов составляют лекционные и практические занятия, мастер-классы профессорско-преподавательского состава Алтайского государственного института культуры, Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, ведущих хормейстеров.

Кроме основной программы, участники и гости проекта примут участие в работе семинара "Традиции весенних праздников и обрядов населения Алтайского края", познакомятся с работами студентов кафедры дизайна и архитектуры АГИК на выставке "Свет души моей", а также экспонатами книжной выставки "Живая нить традиций. Пасхальное чудо", нотными изданиями и методические материалы по вокально-хоровой работе на выставке "Духовной радости сияние".

Завершится II Международный творческий проект "Многая лета" 18 апреля в 18.00 в концертном зале АГИК грандиозным гала-концертом, в котором примут участие победители и лауреаты конкурсов.

С положением о конкурсах можно познакомиться на сайте АГИК.