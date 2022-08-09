Приглашаем бесплатно получить знания в области юриспруденции

В Алтайском филиале РАНХиГС продолжается приём заявок на курс профессиональной переподготовки по программе дополнительного профессионального образования «Юриспруденция». Программа реализуется в рамках федерального проекта « Содействие занятости » нацпроекта «Демография» за счёт средств федерального бюджета — для слушателей обучение абсолютно бесплатное.

«Специалист, который разбирается в юридических вопросах, имеет конкурентное преимущество на рынке труда. Для качественного правового управления любой компании нужны компетентные сотрудники, а повысить уровень знаний можно только благодаря постоянному профессиональному совершенствованию. Мы предлагаем за короткий срок получить новую профессию на базе уже имеющегося образования или подтвердить своё право на занимаемую должность, если профильное образование отсутствует», — приглашает директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Мосина.

Слушатели программы «Юриспруденция» получат системные знания о действующем законодательстве России, освоят важнейшие инструменты защиты своих прав и законных интересов в судах и других уполномоченных органах, научатся профессионально работать с юридическими документами, изучат тонкости деятельности юридической службы организации и научатся грамотно вести переговоры.

Бесплатное переобучение доступно гражданам до 35 лет без среднего профессионального и высшего образования, студентам последних курсов вузов и колледжей, а также тем, кто после получения диплома или окончания военной службы не трудоустроен 4 и более месяцев. В перечень также включили работников, находящихся под риском увольнения, вне зависимости от возраста. Остаются в программе граждане 50+ и молодые мамы: в декрете с детьми до 3-х лет, не трудоустроенные с детьми до 7 лет включительно.

Подать заявку на обучение на сайте проекта РАНХиГС и на портале «Работа России».

На все интересующие вопросы ответит директор Центра дополнительного образования Алтайского филиал РАНХиГС Ирина Мосина (тел.: 8 (3852) 503−432, e-mail: mosina@alt.ranepa.ru).

Напомним, РАНХиГС является одним из трёх федеральных операторов программы бесплатного профессионального обучения, которая реализуется Минтрудом России и Федеральной службой по труду и занятости РФ в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Обучение проходит на базе 60 внутренних структурных подразделений академии: 45 филиалов в регионах и 15 институтов в Москве.