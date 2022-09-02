Приглашаем написать Диктант Победы на площадке Алтайского филиала РАНХиГС

Алтайский филиал РАНХиГС выступает одной из региональных площадок для написания Диктанта Победы и приглашает барнаульцев и гостей города проверить свои знания о Великой Отечественной войне.
Получить подробную информацию об акции и зарегистрироваться для участия можно сайте Диктанта, а также в мобильном приложении. Там же доступно тестирование в онлайн-формате. Сертификат, подтверждающий ваше участие в Диктанте, можно получить после прохождения очного тестирования на региональной площадке.
Регистрация для очного участия на площадке Алтайского филиала РАНХиГС стартует 3 сентября в 11 часов.
В 12.40 пройдёт инструктаж по заполнению бланков.
Начало Диктанта Победы в 13.00. Время написания составит 45 минут.
Ждём вас по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, ауд. С202.