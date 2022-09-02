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Образование

Приглашаем написать Диктант Победы на площадке Алтайского филиала РАНХиГС

3 сентября в России напишут Диктант Победы на тему событий Великой Отечественной войны. Принять участие в акции может любой желающий. Она позволяет прикоснуться к исторической памяти и узнать новое о войне и её героях.

Диктант Победы.
Диктант Победы.
Алтайский филиал РАНХиГС.

Алтайский филиал РАНХиГС выступает одной из региональных площадок для написания Диктанта Победы и приглашает барнаульцев и гостей города проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

Получить подробную информацию об акции и зарегистрироваться для участия можно сайте Диктанта, а также в мобильном приложении. Там же доступно тестирование в онлайн-формате. Сертификат, подтверждающий ваше участие в Диктанте, можно получить после прохождения очного тестирования на региональной площадке.

Регистрация для очного участия на площадке Алтайского филиала РАНХиГС стартует 3 сентября в 11 часов.

В 12.40 пройдёт инструктаж по заполнению бланков.

Начало Диктанта Победы в 13.00. Время написания составит 45 минут.

Ждём вас по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, ауд. С202.

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