Приглашаем в виртуальное путешествие по Алтайскому кампусу РАНХиГС

Виртуальный тур или удалённая виртуальная прогулка — популярный интерактивный гид по различным объектам. Это фотографии интерьера и территории, собранные с использованием нескольких программ с возможностью кругового обзора на 360 градусов. Внешне простые, они позволяют пользователям получить много информации о месте и отлично передавать его атмосферу. Так, если вы выбираете учебное заведение для поступления на конкретную специальность, то, признайтесь, гораздо удобнее вечерком сесть за ноутбук и внимательно изучить все интересующие аудитории и кафедры. Разглядеть всё оборудование, которое используют в процессе обучения, рассмотреть детали интерьера и погрузиться в особую атмосферу образовательного учреждения.

Виртуальный 3D-тур по академии Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС

Путешествуя по Алтайскому филиалу РАНХиГС, вы сможете увидеть конференц-залы, переговорную, Coworking, а также Event-hall. Посетить зоны отдыха академии, такие как водяная стена, каминная, и, конечно же, одно из самых любимых всеми мест — живой уголок с белками. Узнаете, где можно выпить ароматный кофе с друзьями, а где насладиться итальянской пиццей и роллами. Конечно, обязательно стоит заглянуть в библиотеку с её тремя уникальными залами.

3D-тур позволит вам подробнейшим образом рассмотреть все 3 корпуса академии, побродить по её территории, насладиться видами цветущих клумб и водопадом, узнать, какие спортивные объекты есть в вузе.

— Панорамы с обзором на 360 градусов позволяют получить максимум информации о заведении при минимуме усилий. Интерактивный, увлекательный маршрут по академии с максимально глубоким погружением в реальность подарит нашим посетителям новые знания и массу ярких впечатлений. Разглядывайте каждую деталь нашего кампуса без спешки, в любое время суток, из любой точки планеты, — приглашает Оксана Васина, начальник отдела профориентационной работы и связей с общественностью Алтайского филиала РАНХиГС.

Виртуальный 3D-тур по академии Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС Виртуальный 3D-тур по академии Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС Виртуальный 3D-тур по академии Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС

Изюминка нашего тура — ночная аэропанорама города с высоты 250 метров, на которой виден не только кампус и прилегающие к нему улицы, но и большая часть города.

О процессе создания тура рассказывает Сергей Михайлов,

представитель компании «НАВСЕ360°", специализирующейся на создании виртуальных туров, в Сибирском федеральном округе:

«Академия — постоянный партнёр нашей компании с 2016 года. Первым сибирским вузом, разместившим 3D-тур на своем сайте более 5 лет назад, был именно Алтайский филиал РАНХиГС. В этом году перед нами стояла задача не только отразить актуальное состояние кампуса, но и сделать тур более удобным в использовании. Прогулку через 860 метров коридоров академии сопровождают символы навигации, меню и поэтажный план. Мы использовали технологии из России, Германии и даже Мексики, а ключевые разработки сделаны специалистом, привлечённым из Новосибирского Академгородка. Так мы получили достойное решение и избежали сложностей с заказом импортного программного обеспечения. На разработку проекта ушло более 600 рабочих часов команды из Барнаула, Новосибирска, Москвы, Абакана. Это фотографы, панорамные операторы и операторы дронов, дизайнеры, фронтенд- и бекенд-разработчики, QA-инженеры и их ассистенты. Сжатым срокам помогла временная разница — работа над проектом шла в формате 24/7, материалы обрабатывались в течение дня, передавались сибирской частью команды поздним вечером в Москву, чтобы к 8:00 в академии была текущая рабочая версия. За 15 чистых съёмочных дней мы получили более 140 ГБ фотоматериалов: снято 5802 кадра, из которых специалистами проекта создано 268 панорам — в путеводитель вошли 150 лучших. Снимали с 7 утра, до начала работы вуза, затем в течение дня и иногда завершали только в полночь, подстраиваясь под погоду. Съёмки и закадровую работу проводили совместно с отделом профориентационной работы и связей с общественностью филиала. В итоге открытое для новых решений руководство Алтайского филиала РАНХиГС и высокие требования академии к каждой детали позволили создать принципиально новый продукт — удобный навигатор для студентов, абитуриентов и сотрудников».

3D-тур добавлен на официальный сайт академии. Мы всегда рады гостям!