Проведи учебный год вместе со «Школой больших возможностей»

Скоро начнётся новый учебный год, и профориентационно-образовательный проект « Школа больших возможностей » Алтайского филиал РАНХиГС вновь открывает свои двери для учащихся 9−11 классов из Алтайского края и других регионов страны.

Алтайский филиал РАНХиГС.

Участников проекта ждут интересные мероприятия по пяти направлениям:

PROПРОФЕССИЮ — помощь в выборе будущей профессии;





PROЕГЭ — консультации от преподавателей академии и экспертов ЕГЭ по отдельным предметам;





PROНАУКУ — образовательные олимпиады , победа в которых даёт дополнительные баллы для поступления в академию;





победа в которых даёт дополнительные баллы для поступления в академию; PROРАЗВИТИЕ — формирование и развитие качеств , необходимых для достижения высоких результатов;





необходимых для достижения высоких результатов; PROСТУДЕНЧЕСТВО — в академии активная внеучебная деятельность , и у участников проекта есть возможность активно в неё включиться.

Весной выпускниками школы стали 170 школьников из Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области и Республики Хакасия. На протяжении учебного года они участвовали в научно-практических конференциях, деловых играх, квизах и конкурсах филиала, посещали консультации к ЕГЭ и мастер-классы, зарабатывая баллы, которые позволили им войти в Президентский резерв академии.

«Участвуя в мероприятиях проекта, школьники повышают уровень своих знаний, у них появляется шанс поступить на бюджет, а те, кто попадает в Президентский резерв Алтайского филиала РАНХиГС, получают скидку при поступлении на обучение на внебюджетной основе. Каждое мероприятие имеет свой рейтинг — от 1 до 5 баллов. Чем больше баллов, тем выше категория и, соответственно, тем больше скидка. Она может достигать 30%", — поясняет специалист Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС Евгения Шестакова.

Мероприятия проводятся бесплатно в основном по пятницам, субботам и на каникулах. Вы сами выберете количество мероприятий для посещения, исходя из своих интересов, предпочтений, ресурсов. Присоединиться к проекту можно на любом этапе.

Попасть в «Школу больших возможностей» просто — нужно только заполнить анкету на сайте академии.

На все интересующие вопросы ответит специалист Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС Евгения Шестакова (prof@alt.ranepa.ru, 8 (3852) 503−489).