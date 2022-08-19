Проведи учебный год вместе со «Школой больших возможностей»

Участников проекта ждут интересные мероприятия по пяти направлениям:
- PROПРОФЕССИЮ — помощь в выборе будущей профессии;
- PROЕГЭ — консультации от преподавателей академии и экспертов ЕГЭ по отдельным предметам;
- PROНАУКУ — образовательные олимпиады, победа в которых даёт дополнительные баллы для поступления в академию;
- PROРАЗВИТИЕ — формирование и развитие качеств, необходимых для достижения высоких результатов;
- PROСТУДЕНЧЕСТВО — в академии активная внеучебная деятельность, и у участников проекта есть возможность активно в неё включиться.
Весной выпускниками школы стали 170 школьников из Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области и Республики Хакасия. На протяжении учебного года они участвовали в научно-практических конференциях, деловых играх, квизах и конкурсах филиала, посещали консультации к ЕГЭ и мастер-классы, зарабатывая баллы, которые позволили им войти в Президентский резерв академии.
«Участвуя в мероприятиях проекта, школьники повышают уровень своих знаний, у них появляется шанс поступить на бюджет, а те, кто попадает в Президентский резерв Алтайского филиала РАНХиГС, получают скидку при поступлении на обучение на внебюджетной основе. Каждое мероприятие имеет свой рейтинг — от 1 до 5 баллов. Чем больше баллов, тем выше категория и, соответственно, тем больше скидка. Она может достигать 30%", — поясняет специалист Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС Евгения Шестакова.
Мероприятия проводятся бесплатно в основном по пятницам, субботам и на каникулах. Вы сами выберете количество мероприятий для посещения, исходя из своих интересов, предпочтений, ресурсов. Присоединиться к проекту можно на любом этапе.
Попасть в «Школу больших возможностей» просто — нужно только заполнить анкету на сайте академии.
На все интересующие вопросы ответит специалист Центра развития образования Алтайского филиала РАНХиГС Евгения Шестакова (prof@alt.ranepa.ru, 8 (3852) 503−489).