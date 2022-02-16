Психолог поможет преодолеть трудности

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина известна своим комплексным подходом к обучению. Здесь не только ведут курсы по чтению, письму и счёту: ученики занимаются в творческой художественной студии и ходят к логопеду.

А теперь в школе можно получить и консультацию клинического психолога. В чём может помочь психолог?