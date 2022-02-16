16 февраля -14°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование
21

Психолог поможет преодолеть трудности

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина известна своим комплексным подходом к обучению. Здесь не только ведут курсы по чтению, письму и счёту: ученики занимаются в творческой художественной студии и ходят к логопеду.

А теперь в школе можно получить и консультацию клинического психолога. В чём может помочь психолог?

Занятия.
Занятия.
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
1
Дошкольникам

Родители дошкольников всё чаще волнуются: «Что должен уметь будущий первоклассник? Готов ли мой ребёнок идти в школу? Нужно отдавать ребёнка в первый класс в 6 лет или подождать?»

Клинический психолог школы Шамиля Ахмадуллина Виктория Кудрина рассказала, что готовность к школе — это не только умение читать, писать и считать.

Существует ещё психологическая готовность, состоящая из нескольких компонентов.

  1. Мотивационная готовность. Когда такой готовности ещё нет, школа становится для ребёнка настоящим испытанием.
  2. Интеллектуальная готовность — это умение думать и анализировать.
  3. Волевая готовность — способность соблюдать правила, а также умение слушать и понимать содержание того, что говорит взрослый.

На консультации проводится диагностика психологической готовности к школе. Выявляются, какие сферы у ребёнка недостаточно развиты. Далее составляется комплексная программа коррекции трудностей. И в соответствии с этой программой проводятся занятия.

Занятия.
Занятия.
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.
2
Старшеклассникам

Период подготовки и прохождения экзаменов — стресс для школьника.

Родителям в этот период важно быть рядом, и мы предлагаем рекомендации нашего психолога для них.

  1. Оказывайте ребёнку поддержку.
  2. Следите за тем, чтобы ребёнок отдыхал.
  3. Покажите ребёнку, что от исхода экзамена не зависит вся его жизнь.

Психолог в рамках консультации с родителями выясняет причины тревоги, а также составляет индивидуальные рекомендации по общению с ребёнком в этот период его жизни. На занятиях мы концентрируемся на снятии тревожности, ищем психологические ресурсы для успешного прохождения экзаменов, развиваем навыки самоорганизации и саморегуляции. Всё это создаёт необходимый психологический настрой и развивает уверенность в себе и своих силах.

Это залог успеха на экзамене!

Более подробную и квалифицированную помощь вам окажет наш специалист.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

  • Скорочтение
  • Устный счёт
  • Каллиграфия
  • Логическое мышление
  • Память
  • Художественная студия
  • Услуги психолога
  • Услуги логопеда

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте barnaul-1.turboread.ru

Актуальная информация в Инстаграм turboread_brn

Адреса: пр-т Комсомольский, 80-в; ул. Взлётная, 23.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость