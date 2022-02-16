Психолог поможет преодолеть трудности

Родители дошкольников всё чаще волнуются: «Что должен уметь будущий первоклассник? Готов ли мой ребёнок идти в школу? Нужно отдавать ребёнка в первый класс в 6 лет или подождать?»
Клинический психолог школы Шамиля Ахмадуллина Виктория Кудрина рассказала, что готовность к школе — это не только умение читать, писать и считать.
Существует ещё психологическая готовность, состоящая из нескольких компонентов.
- Мотивационная готовность. Когда такой готовности ещё нет, школа становится для ребёнка настоящим испытанием.
- Интеллектуальная готовность — это умение думать и анализировать.
- Волевая готовность — способность соблюдать правила, а также умение слушать и понимать содержание того, что говорит взрослый.
На консультации проводится диагностика психологической готовности к школе. Выявляются, какие сферы у ребёнка недостаточно развиты. Далее составляется комплексная программа коррекции трудностей. И в соответствии с этой программой проводятся занятия.
Период подготовки и прохождения экзаменов — стресс для школьника.
Родителям в этот период важно быть рядом, и мы предлагаем рекомендации нашего психолога для них.
- Оказывайте ребёнку поддержку.
- Следите за тем, чтобы ребёнок отдыхал.
- Покажите ребёнку, что от исхода экзамена не зависит вся его жизнь.
Психолог в рамках консультации с родителями выясняет причины тревоги, а также составляет индивидуальные рекомендации по общению с ребёнком в этот период его жизни. На занятиях мы концентрируемся на снятии тревожности, ищем психологические ресурсы для успешного прохождения экзаменов, развиваем навыки самоорганизации и саморегуляции. Всё это создаёт необходимый психологический настрой и развивает уверенность в себе и своих силах.
Это залог успеха на экзамене!
Более подробную и квалифицированную помощь вам окажет наш специалист.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина
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