РАНХиГС помогает: в Алтайском филиале Президентской академии стартовала программа бесплатного переобучения граждан

В Алтайском филиале РАНХиГС стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Люди, находящиеся в уязвимом положении на рынке труда, могут пройти бесплатное обучение по программам дополнительного профессионального образования.

Участие в проекте стало возможным благодаря поддержке государства.

«Уже на сегодняшний день выделили 39 миллиардов рублей на мероприятия, которые позволят снизить напряжение на рынке труда. Важно, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение, если потребуется», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Президентская академия сформировала свой набор программ для каждого региона — с учётом потребностей локального рынка.

«Алтайский филиал РАНХиГС участвует в этой программе второй год. В 2021 году темы, представленные в проекте, были очень востребованы — мы обучили 556 человек. В этом году приём заявок уже открыт», — отмечает директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Мосина.

Государственное и муниципальное управление, современные технологии оценки персонала, бухгалтерия, юриспруденция, управление кадрами, интернет-маркетинг — это только часть программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, которые предлагает Алтайский филиал РАНХиГС. Познакомиться с ними и узнать подробности проекта можно на сайте вуза.

Подать заявку на обучение могут следующие категории граждан: граждане до 35 лет , которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу;

которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу; молодые люди до 35 лет , находящиеся под риском увольнения;

находящиеся под риском увольнения; студенты последнего курса высших и средних профессиональных учебный заведений , если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности;

если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; молодые мамы в декрете;

неработающие матери дошкольников;

граждане 50 лет и старше;

предпенсионеры;

граждане , находящиеся под риском увольнения , вне зависимости от возраста;

находящиеся под риском увольнения вне зависимости от возраста; безработные граждане.

На все интересующие вопросы ответит директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Мосина (тел.: 8 (3852) 503−432, e-mail: mosina@alt.ranepa.ru).