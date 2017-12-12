Разработки АлтГТУ им. И.И. Ползунова стали призерами Международного смотра качества хлеба

На суд авторитетного жюри, в состав которого входили представители Министерства сельского хозяйства РФ, Российского союза пекарей, НИИ хлебопекарной промышленности, Международной промышленной академии, ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, отраслевых СМИ, было представлено 379 образцов хлеба и хлебобулочных изделий от вузов и хлебопекарных предприятий России.

По итогам Международного смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий медали и дипломы "За высокое качество продукции" получили разработки преподавателей кафедры технологии хранения и переработки зерна Института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ им.И.И. Ползунова. Серебряной медали и диплома II степени удостоен хлеб ржано-пшеничный "Уникальный" с добавкой "Панторин". Хлеб пшенично-ржаной с плодами жимолости "Особый" и хлеб "Алтай" из муки пшеничной высшего сорта получили бронзовую медаль и диплом III степени.

Организаторами мероприятий традиционно выступили Министерство сельского хозяйства РФ, Российский Союз пекарей, Международная промышленная академия и НИИ хлебопекарной промышленности. Основными задачами смотра являются демонстрация лучших хлебобулочных изделий, оценка уровня качества хлеба и хлебобулочных изделий, выпускаемых предприятиями России и других стран, анализ тенденций развития ассортимента и популяризация хлеба как основы здорового питания.