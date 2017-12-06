Образование

Спортивный праздник "На олимпийской волне" пройдет в АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Сегодня, 12:14.
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8 декабря в бассейне Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова "Олимпийский" пройдет общевузовский спортивный праздник "На Олимпийской волне".

Бассейн "Олимпийский".
Бассейн "Олимпийский". Фото : архив Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

В мероприятии примут участие студенческие команды факультетов и институтов технического университета.

В программе праздника: эстафеты, игры и конкурсы на воде. Для всех гостей будут организованы показательные выступления профессиональных спортсменов. Завершит праздник флешмоб, посвященный 75-летию АлтГТУ.

Бассейн "Олимпийский".
Бассейн "Олимпийский".

По словам организаторов – сотрудников отделения физической культуры и спорта, центра культурно-массовой работы АлтГТУ, мероприятие проводится в целях популяризации занятий плаванием учащейся молодежи и развития их спортивного мастерства.

Начало праздника в 14.30.

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