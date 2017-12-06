Спортивный праздник "На олимпийской волне" пройдет в АлтГТУ им. И.И. Ползунова

В мероприятии примут участие студенческие команды факультетов и институтов технического университета.

В программе праздника: эстафеты, игры и конкурсы на воде. Для всех гостей будут организованы показательные выступления профессиональных спортсменов. Завершит праздник флешмоб, посвященный 75-летию АлтГТУ.

По словам организаторов – сотрудников отделения физической культуры и спорта, центра культурно-массовой работы АлтГТУ, мероприятие проводится в целях популяризации занятий плаванием учащейся молодежи и развития их спортивного мастерства.

Начало праздника в 14.30.