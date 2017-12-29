Стало известно, когда и как будут отдыхать алтайские школьники на зимних каникулах

На зимние каникулы для школьников края запланированы профильные образовательные школы и смены, спортивные соревнования, форум "Юные лидеры Сибири", учебно-тренировочные сборы по химии, турниры между школами по математике и др.

Во всех районах и городах края пройдут праздники для детей в честь Нового года и Рождества.

Следить за порядком и безопасностью детей во время праздников будут сотрудники МВД, МЧС, ГИБДД, медики и др.