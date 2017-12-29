Стало известно, когда и как будут отдыхать алтайские школьники на зимних каникулах

29 декабря у школьников Алтайского края начнутся зимние каникулы. Они продлятся до 10 января, а на учебу все дети выйдут 11 января 2018 года. За время отдыха около 6 тысяч школьников края примут участие в массовых мероприятиях, соревнованиях и праздниках. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки края.
На зимние каникулы для школьников края запланированы профильные образовательные школы и смены, спортивные соревнования, форум "Юные лидеры Сибири", учебно-тренировочные сборы по химии, турниры между школами по математике и др.
Во всех районах и городах края пройдут праздники для детей в честь Нового года и Рождества.
Следить за порядком и безопасностью детей во время праздников будут сотрудники МВД, МЧС, ГИБДД, медики и др.
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