Студенты АлтГТУ представят Алтайский край на международном инженерном чемпионате

Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN". Фото : архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Чемпионат "CASE-IN" — крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов.

Каждая из команд-участниц получила задание-кейс, в рамках которого необходимо было разработать и представить проект электроснабжения строящегося завода "Ямал-СПГ". Это предприятие по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал. "Ямал-СПГ" только вводится в эксплуатацию и проблемы его электроснабжения, особенно с использованием возобновляемых источников энергии, являются актуальными. При разработке проекта студенты учитывали природно-климатические особенности региона, производственные мощности предприятия. Эксперты оценивали технологичность решений, экономическую эффективность, новизну и инновационность предложений.

По итогам отбора командой-победительницей признана команда "Выключатель" в составе магистрантов 1 и 2 курсов энергетического факультета Алтайского государственного технического университета Дмитрия Барсукова, Александра Чернова, Ильи Борисова, Ивана Казымова. Студенты примут участие в финале международного инженерного чемпионата, который пройдет в конце мая в Москве.