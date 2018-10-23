С 19 по 21 октября в Томске состоялся Молодежный форум «Information Security of the Internet and Business — ISIB'18», посвященный безопасности информационных технологий.

Студенты АлтГТУ – в числе победителей межрегиональных соревнований по информационной безопасности.

В рамках форума на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники прошли V Межрегиональные межвузовские соревнования в области информационной безопасности SibirCTF — 2018. По итогам соревнований команда студентов из АлтГТУ SharLike заняла второе место.

В этом году в соревнованиях приняли участие 16 команд из гг. Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Новосибирска, Томска и Красноярска.

Первый день форума начался с конференции ведущих специалистов в области информационных технологий, посвященной главным аспектам безопасности Интернета вещей, программного обеспечения и безопасности финансовых технологий.

Во второй день состоялось двенадцатичасовое мероприятие, нацеленное на повышение квалификации молодежи, интересующейся программированием, информационной безопасностью встроенных систем и IoT-технологиями. Участники учились проектировать, разрабатывать, защищать и атаковать IоT-проекты для заданной предметной области.

V Межрегиональные межвузовские соревнования в области информационной безопасности SibirCTF — 2018. Фото предоставлено АлтГТУ

Третий день был полностью отведён на саму игру — главную цель SibirCTF. Игра по защите сервера проходила около девяти часов: участники, погружённые в реальные условия взлома их сервера, старались защитить его от атак, параллельно пытаясь взломать сервер своих противников.

По итогам напряжённых соревнований призовые места распределились таким образом: первое место завоевала команда Новосибирского государственного университета, второе место — команда студентов Алтайского государственного технического университета и третье место досталось команде из города Екатеринбурга.

В составе команды АлтГТУ SharLike: Александр Рассохин, Даниил Рябов, Егор Дедов, Андрей Попов, Павел Зырянов, Сергей Пономарьков и Павел Теплюк.