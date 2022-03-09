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Образование
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Студенты из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в РАНХиГС

Алтайский филиал РАНХиГС сообщает: студенты, которые были вынуждены покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик и прибыли на территорию Российской Федерации, смогут продолжить обучение в Президентской академии и ее филиалах. Специально созданная комиссия по переводам и восстановлениям будет еженедельно рассматривать поступившие заявления и издавать приказы о зачислении и порядке перевода.

Студенты из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в РАНХиГС.
Студенты из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в РАНХиГС.
Алтайский филиал РАНХиГС

«Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации», — подчеркнул ректор Президентской академии Владимир Мау.

Ректор отметил, что направление подготовки не имеет значения: заявления, поступающие непосредственно в структурные подразделения Академии, будут рассматриваться единой комиссией.

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