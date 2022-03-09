Студенты из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в РАНХиГС.

«Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации», — подчеркнул ректор Президентской академии Владимир Мау.
Ректор отметил, что направление подготовки не имеет значения: заявления, поступающие непосредственно в структурные подразделения Академии, будут рассматриваться единой комиссией.