Студенты из ДНР и ЛНР смогут продолжить обучение в РАНХиГС.

«Каждый студент, которому пришлось покинуть свое место жительства и прервать обучение в вузе, может обратиться в Президентскую академию. Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации», — подчеркнул ректор Президентской академии Владимир Мау.