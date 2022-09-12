Студенты помогли обеспечить законность выборов местного самоуправления

Представители Алтайского филиала РАНХиГС обеспечивали законность выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в регионе в минувшие выходные.

Региональный Штаб общественных наблюдателей возглавил доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук Руслан Демаков. Юридической группой штаба руководил заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук Алексей Чесноков. В Центре общественного наблюдения за выборами также работали старший преподаватель кафедры частного права Надежда Филиппова, преподаватель кафедры частного права Антон Панчук, преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Наталья Мжельская и 18 студентов юридического факультета академии. Большинство из них имеют государственно-правовую специализацию, и участие в подобной работе позволило им на практике закрепить полученные знания избирательного законодательства. Также к ним присоединились бойцы краевого межвузовского круглогодичного педагогического отряда Алтая «Ювента».

Наблюдатели. Алтайский филиал РАНХиГС.

Студенты посменно осуществляли мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет нарушений процедуры выборов и фейков и отрабатывали сигналы бдительных граждан и представителей партий. Дважды за смену наблюдатели отправляли данные о наличии или отсутствии нарушения. Юристы и политологи определяли, есть ли в поступающей информации признаки нарушения прав избирателей, и при необходимости направляли обращение в уполномоченный орган.

«Количество нюансов, с которыми нашим студентам как будущим специалистам предстоит столкнуться, не описано ни в одном учебнике, и тот опыт, который они приобрели за эти три дня, мало с чем можно сравнить. За время дежурства мы отработали более 400 фактов, из них более чем по 80-ти была дана правовая оценка. И студенты в этом тоже участвовали. Фактически мы обучили 18 специалистов, способных оценивать законность выборов. Кроме того, привлекая к наблюдению и мониторингу студентов, мы формируем гражданскую позицию молодёжи. Они и их знакомые видят, что выборы прозрачны и легитимны. Это повышает доверие к базовым институтам гражданского общества», — рассказал Алексей Чесноков, к.ю.н, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, эксперт Общественной палаты Алтайского края.

Наблюдатели. Алтайский филиал РАНХиГС. Наблюдатели. Алтайский филиал РАНХиГС.

Во время голосования Центр общественного наблюдения за выборами посетили председатель Крайизбиркома Ирина Акимова и председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков. Они пообщались с рабочей группой, в которую входят молодые избиратели — студенты Алтайского филиала РАНХиГС.

«Участие молодёжного актива в процессе наблюдения за выборами — это значительный шаг в процессе обеспечения законности и прозрачности всех процедур. Уверена, что для вас, студентов-правоведов, это станет ценным профессиональным опытом», — отметила Ирина Акимова.

Для студентов опыт работы в Центре общественного наблюдения за выборами ценен и важен.

Наблюдатели. Алтайский филиал РАНХиГС.