Театрализованным концертом завершится 27-й концертно-творческий сезон АГИК

Сезон прошел под знаком "Год русского балета", который открыл театрализованный концерт "Сны о балете". Свои лучшие номера классической хореографии представили детские коллективы Алтайского края, творческие коллективы хореографического факультета АГИК и студенты Новосибирского государственного хореографического училища. Зрителю также запомнились премьера пластического спектакля "Сказ о Ясном Соколе" и концертная программа бальной хореографии "Душа романса в танце". За этот год на сцене концертного зала прошло более 60 отчетных концертов хореографических коллективов Барнаула: ансамбля академического народного танца "Вдохновение", ансамбля русского танца "Школьные годы", ансамбля народного танца "Кубарики", театра-студии современного танца "Хампти-Дампти", студии танца "Лариса" и др. Более 300 исполнителей из разных уголков России, Казахстана, Китая, США представили свои работы для оценки экспертов высокого уровня на IV Международном фестивале-конкурсе балетмейстерских работ современных направлений танца "Образ".

Музыкальный репертуар сезона был представлен инструментальными и вокально-исполнительскими программами творческих коллективов музыкального факультета института, концертами Барнаульского академического хора им. А. Б. Тарнецкого и Барнаульского детского хора. Впервые в г. Барнауле на сцене концертного зала АГИК состоялся концерт молодого итальянского пианиста и композитора-неоклассика Alessandro Martire и концерт лауреата престижных международных конкурсов, аккордеониста Никиты Власова (г. Нижний Новгород).

Театральное направление сезона открыли студенты выпускного курса театра-мастерской Михаила Тумашова, которые представили публике около 20 спектаклей: "Пять вечеров" А. Володина, "Марьино поле" О. Богаева, "Странная миссис Сэвидж" Д. Патрика, "Позови меня в даль светлую" В. Шукшина и др. С аншлагом на сцене АГИК прошел гастрольный спектакль "Мертвые души" Новосибирского государственного академического театра "Красный факел".

Большой резонанс в регионе получило театрализованное публицистическое действо "200 дней бессмертия", посвященное 75-летию победы в Сталинградской битве, подготовленное преподавателями и студентами АГИК. На сцену в этот день поднялись более 200 человек: творческие коллективы, школьники и студенты, а также курсанты центра дополнительного образования детей "Память" Пост № 1 г. Барнаула.

На высоком уровне в концертном зале АГИК прошли ежегодные фестивали и конкурсы: XIV Международный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах "От Рождества к Рождеству", II Международный творческий проект "Многая лета", V региональный фестиваль актерской и авторской песни им. Валерия Золотухина "Вера. Надежда. Любовь", V региональный фестиваль отечественной поэзии "Светлана" имени С. К. Смирновой, VI региональный фестиваль индивидуального детского творчества "Колибри" и др.

За прошедший сезон у концертного зала АГИК появились новые партнеры и укрепились отношения с давними друзьями. Руководство вуза выражает благодарность и признательность администрации Октябрьского района г. Барнаула, АКОО "Союз армян Алтайского края", УФСИН России по Алтайскому краю, бизнес-сообществу "Бизнес. Молодость. Барнаул", агентству бизнес-обучения FBR, Барнаульскому молочному комбинату, Алтайскому геофизическому заводу и многим другим, кто выбрал концертный зал АГИК для проведения своих мероприятий.

Концертный сезон Алтайский государственный институт культуры завершит ярким театрализованным концертом "Лети свободной птицей".

У зрителей появится уникальная возможность увидеть премьерные номера хореографических коллективов института: "Я храню тебя в сердце" и "Круговая плясовая" ансамбля народного танца "Сибирь", "Фьюжн" ансамбля бального танца "Фокстрот", "Яблочный Спас" и "Джаз-глянец" ансамбля современного танца "Вереск".

Также в концертной программе примут участие оркестр русских народных инструментов АГИК, русский народный хор АГИК, солисты и ансамбли музыкального факультета института, образцовые коллективы города.

Начало концерта 7 июня 2018 г. в 18.00 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66. Цена билета 100 руб.

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