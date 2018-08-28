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Торжественная линейка 1 сентября в АлтГТУ станет одной из самых массовых

Торжественная линейка в Алтайском государственном техническом университете по случаю Дня знаний состоится 1 сентября в 13.00 на «сковородке». На построение выйдут более двух тысяч первокурсников АлтГТУ. В университете отмечают, что мероприятие станет одним из самых массовых за последние несколько лет.

Дня знаний состоится 1 сентября в 13.00 на «сковородке»
Дня знаний состоится 1 сентября в 13.00 на «сковородке»
Фото: архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Для участников подготовлена праздничная программа. Студентов поздравят ректор Андрей Марков и специально приглашенные гости. Запланированы выступления вокальных коллективов вуза. Во время мероприятия ректор и первокурсники отпустят в небо воздушные шары. Организаторы обещают сюрпризы для всех участников события.

1 сентября в АлтГТУ
1 сентября в АлтГТУ
Фото: архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Добавим, АлтГТУ им. И.И. Ползунова остается лидером среди региональных вузов по количеству бюджетных мест. В этом году Алтайскому государственному техническому университету (включая филиалы) было выделено почти две тысячи бюджетных мест по различным направлениям подготовки (специальностям), уровням и формам обучения.

Университет завершает бюджетный набор. Впереди зачисление на заочную форму на программы бакалавриата, которое состоится 31 августа. Среди зачисленных в головной вуз на бюджетные места на программы бакалавриата и программы специалитета около 200 человек имеют аттестаты или дипломы колледжа с отличием.

Для поступления на внебюджет заочной формы обучения на программы среднего профессионального образования заявления принимаются до 27 сентября (если предстоит пройти вступительные испытания — до 21 сентября).

1 сентября в АлтГТУ
1 сентября в АлтГТУ
Фото: архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Как отмечает приемная комиссия Алтайского государственного технического университета, всего было подано около 10 000 заявлений.

Большим спросом у абитуриентов пользовались образовательные программы сферы IT, транспортной сферы, программы машиностроительной, строительной, пищевой, энергетической, химической отраслей. Значительно вырос проходной балл на «инженерные» программы обучения.

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