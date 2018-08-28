Торжественная линейка 1 сентября в АлтГТУ станет одной из самых массовых

Торжественная линейка в Алтайском государственном техническом университете по случаю Дня знаний состоится 1 сентября в 13.00 на «сковородке». На построение выйдут более двух тысяч первокурсников АлтГТУ. В университете отмечают, что мероприятие станет одним из самых массовых за последние несколько лет.