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Образование
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Трое студентов алтайских вузов будут получать именную стипендию компании «Россети Сибирь»

Кирилл Сатонин и Роман Евсюков учатся в Алтайском государственном техническом университете, а Денис Черников в Алтайском государственном аграрном университете, кроме того, он — участник энергоотряда сезона 2021 г. Показав отличные способности и неподдельный интерес к энергетике, студенты попали в кадровый резерв предприятия. До окончания обучения они будут получать именную стипендию от крупнейшей электросетевой компании региона.

Денис Черников, студент АГАУ.
Денис Черников, студент АГАУ.
Фото предоставлено компанией «Россети».

— Выплата стипендий — это отличный мотивационный момент и прекрасная поддержка для ребят, — делится мнением начальник департамента управления персоналом филиала «Алтайэнерго» Александр Пономарев. — Трое студентов, которые являются степендиатами этого учебного года, приехали в Барнаул учиться из отдаленных районов Алтайского края. Мы очень заинтересованы в том, чтобы после окончания учебы ребята не только пришли работать в нашу компанию, но и поехали работать к себе на родину в наши территориальные подразделения.

Не секрет, что энергетики всегда заинтересованы в молодых, перспективных специалистах. Именно поэтому «Россети Сибирь» активно сотрудничает с ведущими сибирскими вузами и ссузами, где есть профильные факультеты. С первого курса ребята попадают в поле зрения потенциальных работодателей, которые предлагают различные варианты развития и стимулирования талантливой молодежи.

— Сплоченные энергетическим отрядом студенты не только с удовольствием проходят практику в «Алтайэнерго», но и принимают активное участие в различных проектах компании. Ребята получают бесценный практический опыт и знания. Еще одной мотивацией для профессионального и личностного роста студентов является стипендиальная программа, с последующим трудоустройством в компании. Этот, ставший уже традиционным, проект -отличная возможность для реализации внутреннего потенциала наших студентов, — отметил к.т.н., доцент кафедры электрификации и автоматизации сельского хозяйства АГАУ Роман Куницын.

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