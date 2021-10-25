Трое студентов алтайских вузов будут получать именную стипендию компании «Россети Сибирь»

Кирилл Сатонин и Роман Евсюков учатся в Алтайском государственном техническом университете, а Денис Черников в Алтайском государственном аграрном университете, кроме того, он — участник энергоотряда сезона 2021 г. Показав отличные способности и неподдельный интерес к энергетике, студенты попали в кадровый резерв предприятия. До окончания обучения они будут получать именную стипендию от крупнейшей электросетевой компании региона.

Денис Черников , студент АГАУ. Фото предоставлено компанией «Россети».

— Выплата стипендий — это отличный мотивационный момент и прекрасная поддержка для ребят, — делится мнением начальник департамента управления персоналом филиала «Алтайэнерго» Александр Пономарев. — Трое студентов, которые являются степендиатами этого учебного года, приехали в Барнаул учиться из отдаленных районов Алтайского края. Мы очень заинтересованы в том, чтобы после окончания учебы ребята не только пришли работать в нашу компанию, но и поехали работать к себе на родину в наши территориальные подразделения.

Не секрет, что энергетики всегда заинтересованы в молодых, перспективных специалистах. Именно поэтому «Россети Сибирь» активно сотрудничает с ведущими сибирскими вузами и ссузами, где есть профильные факультеты. С первого курса ребята попадают в поле зрения потенциальных работодателей, которые предлагают различные варианты развития и стимулирования талантливой молодежи.