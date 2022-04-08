8 апреля
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Образование

Ученый совет АлтГУ подтвердил право руководителей использовать бизнес-класс

31 марта в Алтайском госуниверситете состоялось очередное заседание Ученого совета вуза. Среди прочих тем был рассмотрен вопрос и о праве руководства университета в командировках воспользоваться перелетом по тарифу бизнес-класса и проезду железнодорожным транспортом в вагоне повышенной комфортности.

Университет имеет собственные доходы и вправе ими распоряжаться, исходя из интересов развития университета. За последние десять лет собственные доходы вуза увеличились в 2,5 раза и в 2021 году достигли 900 млн рублей. Руководители университета с целью решения стратегических задач вынуждены летать в Москву нередко каждую неделю. И чаще всего это — срочные поездки длительностью в одни сутки. Так, например, при продвижении строительства жилого студенческого корпуса «Универ-СИТИ» ректор находился в командировках более 100 дней в году.

Стоит отметить, что возможность летать повышенным классом имеют и руководители крупных научных проектов АлтГУ, в которых предусмотрены средства на командировки.

Для большинства российских вузов это обычная практика. С докладом на заседании Ученого совета по этому вопросу выступил проректор по экономике и стратегическому развитию Александр Малаханов. Он подтвердил, что комфортные условия поездок — это не роскошь, а возможность успеть на важные встречи, а также подготовиться к ним.

Алексей Детков,
профессор кафедры уголовного права и криминологии АлтГУ:

— Вопрос с правовой точки зрения не стоит выеденного яйца. Для большинства вузов и крупных организаций это — обычная практика. Если речь идет о финансовой дисциплине, то очевидно нарушений здесь нет. Тем более ежегодно в университете контролирующими органами проводятся плановые финансовые проверки, и подобных претензий к вузу не поступало.

Ученый совет АлтГУ подавляющим большинством голосов поддержал правомочность перелетов руководителей вуза бизнес-классом и проезда железнодорожным транспортом в вагоне повышенной комфортности.

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