В Алтайском государственном институте культуры будут готовить веб-дизайнеров

Профессия веб-дизайнера – это интеграция знаний новейших технологий и умения заинтересовать публику у экранов монитора.Сфера влияния веб-дизайнера – создание и оформление интернет-проектов. Веб-дизайнер может работать в абсолютно любом интернет-бизнесе, его профессиональная деятельность связана с разработкой и проектированием дизайна сайтов и отдельных веб-страниц, решающих конкретные задачи клиентов.

В процессе обучения студент получит теоретические знания в области методов исследования, творческого исполнения дизайнерского решения, требований к дизайн-проекту; проектирования и разработки систем визуальной информации, идентификации и коммуникации; основ юзабилити; подготовки и реализации стратегии поискового, контекстно-медийного и социального продвижения проекта в Интернете; а также правовых и экономических основ творческой деятельности. Обучающийся по профилю "Интернет коммуникации и web-дизайн" приобретет практические навыки интернет-коммуникаций; владения рисунком, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; использования современных инструментальных и вычислительных средств, современных технологий разработки Web-приложений, знаний принципов вёрстки и языков HTML, CSS; использования средств электронной коммерции; создания макета сайта, разработки уникального дизайна, стилевого оформления его страниц.

Творческое направление профессиональной деятельности предполагает наличие художественного вкуса, стиля и образного мышления, креативность и коммуникативность. Абитуриенты сдают вступительные испытания по истории, русскому языку и обществознанию. Первый набор веб-дизайнеров будет обучаться по очной форме. Для обучения по профилю "Интернет коммуникации и web-дизайн" в 2018 г. выделено 5 бюджетных мест. Прием документов с 20 июня 2018 г. Вся информация на сайте института: www.agik22.ru. Телефон для справок 8(3852) 54-73-59.

Алтайский государственный институт культуры ждет самых креативных абитуриентов!