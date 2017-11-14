В Алтайском государственном институте культуры пройдут мастер-классы известных российских музыкантов

"Посольство мастерства" – уникальный проект Санкт-Петербургского Дома музыки, проходящий с 2012 г. и охватывающий как регионы России, так и другие страны мира. Задача мастер-классов – создать условия для поддержания традиций в воспитании молодых музыкантов, создания единого творческого пространства для студентов, обмена опытом среди педагогов.

В Алтайском крае мастер-классы "Посольство мастерства" пройдут впервые. В свои творческие лаборатории слушателей пригласят: Заслуженный артист РФ, профессор Московской государственной консерватории – Александр Анатольевич Мдоянц (фортепиано), Заслуженный артист РФ, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных – Алексей Анатольевич Кошванец (скрипка), профессор Российской академии музыки им. Гнесиных – Владимир Леонидович Кудря (флейта). Все мастера – известные музыканты, обладатели множества почётных званий, воспитавшие знаменитых учеников.

Участниками мастер-классов станут лучшие студенты Алтайского государственного института культуры и Алтайского государственного музыкального колледжа. Встречи с музыкантами – открытые, на них приглашаются слушатели – студенты, учащиеся и педагоги музыкальных учебных заведений.

Мастер-классы будут проходить 16 - 19 ноября 2017 г.

с 9.00 до 18.00 в камерном зале АГИК

по адресу ул. Антона Петрова, 212.

Телефон для справок (385 2) 54 37 96, (385 2) 54 37 65