Образование

В Алтайском крае определят победителей программы "У.М.Н.И.К."

Сегодня, 11:32.
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Завтра, 23 ноября, в Алтайском государственном техническом университете пройдёт очный финальный отбор участников, рекомендуемых к поддержке по программе "Участник молодежного научно-инновационного конкурса" ("У.М.Н.И.К.").

В финальном отборе примут около 30 молодых ученых. Задача каждого из них представить свой проект, доказать его новизну, актуальность и значимость, а также перспективы коммерческой реализации.

Участниками программы "У.М.Н.И.К." являются студенты, аспиранты и молодые учёные в возрасте до 30 лет. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере финансирует выполнение проектов, направленных на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 тысяч рублей в течение двух лет для финансовой поддержки проводимых научных исследований.

Цель программы "У.М.Н.И.К." – государственная поддержка молодых учёных, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодежи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовка учёных к созданию малых инновационных предприятий.

Начало в 10.00 в Ползуновском центре АлтГТУ (3-й этаж, пр. Ленина, 46).

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