В Алтайском крае открылся II Международный форум "Культура евразийского региона"

Для участия в форуме в Алтайском крае собрались ведущие ученые из Монголии, Польши, Индии, Кыргызстана, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, а также из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Краснодара, Перми, Красноярска, Новосибирска, Томска, Омска, Кемерово, Горно-Алтайска и др. Ведущие ученые обсудят социально-культурологический контекст феномена евразийства, актуальные проблемы изучения, сохранения и трансляции историко-культурного и природного наследия, художественного образования, изобразительного искусства в трансграничной области Алтая, аспекты социально-культурной деятельности в евразийском пространстве, а также вопросы развития межкультурных коммуникаций средствами традиционной художественной культуры, современное состояние и перспективы развития культурно-исторических туристских ресурсов.

В ходе проведения форума состоится II заседание Совета Содружества азиатских учреждений образования в сфере культуры, в котором примут участие руководители Ховтского государственного университета (Монголия), Государственного института культуры и искусств им. М. Турсунзаде (Таджикистан), Кыргызского государственного университета искусств имени Б. Бейшеналиевой, Института искусств и культуры Национального исследовательского Томского государственного университета, а также Восточно-Сибирского, Красноярского, Кемеровского, Алтайского институтов культуры.

Галина Буевич,

ректор Алтайского государственного института культуры:

— Для Алтайского государственного института культуры почетно, что в состав Содружества азиатских учреждений образования в сфере культуры и искусств вошли национальные вузы культуры ближнего и дальнего зарубежья. Это позволяет нам координировать деятельность в сфере культуры и искусства, развивать интеграцию образования, совершенствовать систему подготовки высококвалифицированных кадров, организации научной и учебно-методической деятельности (в т.ч. академического обмена студентов и преподавателей), осуществлять подготовку совместных научных изданий, художественно-творческих проектов, просветительских программ, определять меры поддержки деятельности этнокультурных центров.

В рамках форума интерактивная форсайт-сессия "Музейное пространство будущего", ежегодный международный фестиваль-конкурс национальных культур "Палитра дружбы", и конкурс художественного слова "Добро твори не ради славы, а по велению души" с участием иностранных студентов, посвященный году добровольца в России.