В Алтайском крае откроют первое в стране представительство РАН

В Алтайском крае создадут первое в стране региональное представительство Российской академии наук. Об этом на встрече договорились президент РАН Александр Сергеев и губернатор края Александр Карлин, сообщает пресс-служба правительства региона.
Представительство создадут для наиболее полной и эффективной реализации инновационного и научного потенциала.
Александр Сергеев,
президент РАН:
Главное — договорились о том, чтобы открыть представительство РАН в крае — первое представительство академии в регионах России. Для нас очень важно, что оно создается по инициативе губернатора. Мы видим в этом хороший пример для других регионов. И для Российской академии наук это чрезвычайно важное событие, потому что мы тем самым начнем укреплять нашу региональную сеть.
В Алтайском крае представлен очень широкий спектр научных организаций. Там есть учреждения и академической науки, прежде всего сельскохозяйственные, есть научный институт в одном из наших крупнейших наукоградов — Бийске, институт в Барнауле и другие научные организации.
По мнению Александра Карлина, открытие представительства позволит создать динамичное и работающее научное звено на востоке страны.
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