Образование

В Алтайском крае откроют первое в стране представительство РАН

Сегодня, 18:50.
Образование

В Алтайском крае создадут первое в стране региональное представительство Российской академии наук. Об этом на встрече договорились президент РАН Александр Сергеев и губернатор края Александр Карлин, сообщает пресс-служба правительства региона.

В АлтГТУ прошел финал научно-инженерного конкурса среди школьников "Учёные будущего".
В АлтГТУ прошел финал научно-инженерного конкурса среди школьников "Учёные будущего". Фото : Анна Зайкова.

Представительство создадут для наиболее полной и эффективной реализации инновационного и научного потенциала.

Александр Сергеев,
президент РАН:

Главное — договорились о том, чтобы открыть представительство РАН в крае — первое представительство академии в регионах России. Для нас очень важно, что оно создается по инициативе губернатора. Мы видим в этом хороший пример для других регионов. И для Российской академии наук это чрезвычайно важное событие, потому что мы тем самым начнем укреплять нашу региональную сеть.

В Алтайском крае представлен очень широкий спектр научных организаций. Там есть учреждения и академической науки, прежде всего сельскохозяйственные, есть научный институт в одном из наших крупнейших наукоградов — Бийске, институт в Барнауле и другие научные организации.

По мнению Александра Карлина, открытие представительства позволит создать динамичное и работающее научное звено на востоке страны.

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