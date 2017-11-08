В Алтайском крае откроют первое в стране представительство РАН

Представительство создадут для наиболее полной и эффективной реализации инновационного и научного потенциала.

Главное — договорились о том, чтобы открыть представительство РАН в крае — первое представительство академии в регионах России. Для нас очень важно, что оно создается по инициативе губернатора. Мы видим в этом хороший пример для других регионов. И для Российской академии наук это чрезвычайно важное событие, потому что мы тем самым начнем укреплять нашу региональную сеть.

В Алтайском крае представлен очень широкий спектр научных организаций. Там есть учреждения и академической науки, прежде всего сельскохозяйственные, есть научный институт в одном из наших крупнейших наукоградов — Бийске, институт в Барнауле и другие научные организации.