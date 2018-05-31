В Алтайском крае прошли тематические уроки по электробезопасности

Специальные тематически уроки электробезопасности провели в канун летних каникул специалисты крупнейшей электросетевой компании региона во всех территориях Алтайского края.

Цель – научить детей правилам обращения с электричеством, чтобы избежать несчастных случаев. Летом дети часто предоставлены сами себе и очень важно, чтобы они знали обо всех опасностях, которые могут подстерегать на улице. Образовательная программа "Безопасное электричество" – разработка специалистов филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". В рамках нее круглый год дети получают всю необходимую информацию о грамотном и безопасном обращении с электричеством. Уроки проходят в игровой форме с видео-памятками, мультфильмами, викторинами. Все направлено на доступное и легкое усвоение информации.

Такой интерактивный урок прошел в последний учебный день и у первоклассников барнаульского лицея № 121. Ребята с удовольствием участвовали в беседе об электричестве, удивлялись новой информации и, конечно, запоминали её. Самой оживленной частью урока стал мастер-класс по изучению специальной походки – шаркающего шага, которым нужно отходить от лежащего на земле электрического провода.

Илья Дугельный,

ученик 1 "Б" класса лицея 121:

- Я не знал, что провод перешагивать нельзя, – поделился впечатлениями. Теперь я запомнил эту смешную, но такую нужную походку. Когда подрастет моя сестренка, обязательно научу её!

Для закрепления знаний ребята получили красочную полиграфическую продукцию – раскраски, закладки, флажки и магниты – с правилами электробезопасности. И задание на лето от энергетиков: соблюдать эти правила!



