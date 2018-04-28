В АлтГТУ им.И.И. Ползунова определили победителей краевого конкурса "Студенческий патент"

Финалистами конкурса стали семь студентов Алтайского государственного технического университета и Алтайского государственного аграрного университета.

После оценки работ участников и подсчёта рейтинга диплом I степени был присужден студенту АлтГТУ Илье Борисову, за патент на изобретение 2637305 "Электрогенераторная установка для микроГЭС", предназначенная для работы параллельно с сетью переменного тока, содержащая вращающуюся турбину и коллекторную машину переменного тока, ротор которой связан с валом вращающейся турбины, отличающаяся тем, что она снабжена устройством автоматического регулирования магнитного потока, содержащим симисторы, предназначенные для переключения отпаек обмотки возбуждения коллекторной машины, связанные с управляющим микроконтроллером.

Дипломом II степени награждены Анастасия Титова, за патент на изобретение 2613345 "Полупроводниковое устройство регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя с явно выраженным звеном постоянного тока", Антон Кабаков и Павел Львов – за патент на полезную модель 170772 "Устройство для оценки эффективности экранирования электромагнитных излучений". Дипломы III степени вручили Александру Балабову за патент на полезную модель 174380 "Бункер отволаживания зерна", Ивану Потапову – за патент на полезную модель 169715 "Многокомпонентный данамометр" и Илье Иванову – за патент на полезную модель 175937 "Транзисторный частотный преобразователь с компактной системой управления".

Добавим, Илья Иванов имеет 4 патента на полезные модели, созданные для энергетической отрасли. Только за прошедший год в Роспатент АлтГТУ отправил 127 заявок на интеллектуальную собственность. Из них 27 заявок – на изобретения, 18 – на полезные модели и 82 заявки – на государственную регистрацию программ для ЭВМ. Получены 39 решений о выдаче патентов на интеллектуальную собственность, из них 29 решений о выдаче патентов на изобретения и 10 решений о выдаче патентов на полезные модели; 41 патент на интеллектуальную собственность, из них 30 патентов на изобретения и 11 патентов на полезные модели; 80 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, правообладателем которых является АлтГТУ. В университете зарегистрированы 4 ноу-хау. Действуют 25 лицензионных договоров. Таким образом, в текущем году получены 125 охранных документов на интеллектуальную собственность (101 охранный документ — 2016 г.). Поддерживаются в силе 156 патентов на изобретения и полезные модели.