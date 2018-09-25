В АлтГТУ проходит отбор школьников для обучения в центре «Наследники Ползунова»

В АлтГТУ им. И.И. Ползунова проходит отбор школьников для обучения в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданном при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

Более 200 ребят 5−11 классов успешно прошли первый тур отбора — тестирование. В единые комплексные тесты были включены задания по математике и естественным наукам: для старшеклассников — физика и химия, для ребят младших классов — окружающий мир и естествознание. Отдельно было предусмотрено тестирование по программированию. Тесты позволили преподавателям вуза определить, насколько ребята умеют быстро логически мыслить.

Николай Белоусов,

декан факультета довузовской подготовки АлтГТУ:

Наша цель — выявить детей, которые имеют способности в той или иной области естественных наук, помочь им раскрыться. При отборе в Центр также учитывается портфолио и результаты индивидуального собеседования.

По словам исполнительного директора Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Александра Чередника, в Центр будут зачислены в первую очередь целеустремленные и трудолюбивые ребята, увлеченные точными науками. Для таких ребят открываются все двери — возможность заниматься у лучших преподавателей физики, математики, химии, информатики, готовиться и участвовать в олимпиадах разного уровня, участвовать в исследовательской работе и представлять свои проекты на российских и международных конкурсах.

Кроме того, только воспитанники Центра могут принимать участие в уникальных мероприятиях. Так, например, совсем недавно в образовательном центре «Сириус» завершилась Осенняя школа Фонда Андрея Мельниченко по подготовке к олимпиадам, в которой приняли участие более 20 алтайских школьников.

Александр Чередник,

исполнительный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко:

Алтайский край мы рассматриваем как общесибирский центр, и именно Центр «Наследники Ползунова» становится пилотной площадкой для реализации образовательных проектов. К четырем направлениям — физике, математике, химии, технике-инженерии — в этом году добавилось еще два — программирование и робототехника. Кадровый потенциал позволяет обучать в Центре до 900 учащихся. Если в прошлом учебном году преподавательский состав был из 32 человек, то в новом учебном году — более 40. Занятия начнутся с 1 октября.

Напомним, Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» в АлтГТУ им. И.И. Ползунова открылся в сентябре 2017 года в рамках Соглашения между Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова и Фондом Андрея Мельниченко. Филиалы Центра открыты на базе филиалов АлтГТУ — Бийском технологическом институте и Рубцовском индустриальном институте. Центр проводит обучение в формате дополнительного образования для учеников 5−11 классов, увлекающихся точными науками: математикой, химией, физикой, инженерией и техническим творчеством. Обучение для ребят бесплатное, но с серьезным отбором и без учета социального статуса семьи. Индивидуальный подход при подготовке по выбранному профилю, возможность максимального погружения в практическую исследовательскую деятельность позволяет выявить и поддержать одаренных учеников на самых ранних этапах.