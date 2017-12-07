В АлтГТУ пройдет Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию

Ожидается участие около 45 команд школьников из городов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Алтайский край будут представлять барнаульские и бийские школьники.

Всероссийская командная олимпиада по программированию среди школьников пройдет по правилам международного командного чемпионата по программированию среди студентов ACM-ICPC. В течение нескольких часов участники должны решить максимальное количество из предложенных организаторами задач. При подведении итогов будет учитываться скорость решения и количество попыток сдать каждую задачу.

Соревнования одновременно организуются на базе двух вузов: в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики (европейская группа вузов) и в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова. Все победители получат дипломы и ценные подарки.