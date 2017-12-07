В АлтГТУ пройдет Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию

С 8 по 11 декабря 2017 г. в Алтайском государственном техническом университете пройдет Всероссийская командная олимпиада по программированию среди школьников. Тур олимпиады пройдет 10 декабря, с 14.00. Итоги подведут 11 декабря, в 12.00.
Ожидается участие около 45 команд школьников из городов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Алтайский край будут представлять барнаульские и бийские школьники.
Всероссийская командная олимпиада по программированию среди школьников пройдет по правилам международного командного чемпионата по программированию среди студентов ACM-ICPC. В течение нескольких часов участники должны решить максимальное количество из предложенных организаторами задач. При подведении итогов будет учитываться скорость решения и количество попыток сдать каждую задачу.
Соревнования одновременно организуются на базе двух вузов: в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики (европейская группа вузов) и в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова. Все победители получат дипломы и ценные подарки.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.