В российских школах из-за коронавируса отменят общие звонки и перемены

В новом учебном году из-за ситуации с COVID-19 в российских школах отменят единые звонки и общие перемены. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили изданию в департаменте администрирования и контроля Минпросвещения, во всех школах России для разных классов организуют индивидуальное время начала и окончания уроков, а также обеда в столовой. Кроме того, в учебных учреждениях откроют дополнительные входы, и по возможности закрепят за каждым классом отдельный кабинет.

При этом, уточнили в ведомстве, в каждого регионе могут быть свои особенности организации учебного процесса.

В Роспотребнадзоре в свою очередь сообщили, что доступ родителей в здание школы будет ограничен, а родительские собрания будут проводиться в онлайн-формате, пишет meduza.io.

Также в российских школах отменят все массовые мероприятия до конца года.

Учебный год начнется в очном формате 1 сентября. При этом в некоторых регионах школьные линейки или отменят, или проведут в ограниченном формате. Однако ранее Роспотребнадзор и министерство просвещения рекомендовали российским школам готовиться к возможному возвращению онлайн-обучения в случае ухудшения ситуации с COVID-19.