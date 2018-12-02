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Образование
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В РПЦ одобрили разговоры о сексе с детьми

Уроки сексуального просвещения в школах будут полезны, но их нужно преподавать деликатно. Такую позицию озвучил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Иларион сказал, что детям нужно рассказывать об опасностях, которые сопряжены с ранней сексуальной жизнью и с неразборчивостью в связях — о СПИДе, венерических заболеваниях и т.д. «Дети должны об этом знать. Весь вопрос в том, кто и как будет об этом рассказывать», — отметил спикер РПЦ.

Митрополит считает, что вести такие уроки надо не с младшего школьного возраста, а «когда появляются первые риски», и вести разговор должны «люди, которые умеют говорить об этом целомудренно, которые не будут превращать эти уроки в развращение детей».

Факт

60% родителей в России поддерживают уроки сексуального просвещения в школах. Источник: итоги опроса ВЦИОМ.

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