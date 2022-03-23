Весенний интенсив поможет ученикам успешно закончить учебный год

Наконец-то пришла долгожданная весна. Весеннее настроение. Но так-ли беззаботно и радостно чувствуют себя родители школьников и сами ученики? Для них приход весны означает конец учебного года! Да-да, учиться осталось совсем недолго, а вот нерешенных проблем в учёбе накопилось много. У каждого школьника они свои.

Уникальные курсы Шамиля Ахмадуллина повысят успеваемость ребенка уже в этой четверти. Результат не заставит себя ждать. Школьные учителя, родители и, главное, сами дети начинают замечать, как учёба становится простой и интересной. Это связано с тем, что на любом из рекомендованных вам курсов, опытные педагоги-тренеры применяют методики эффективного обучения, а, значит, прокачивают в ребенке внимательность, память и способность учиться самостоятельно.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей г. Барнаула эффективность авторских методик. Экспресс-формат курсов — всего 10 занятий — позволит Вашему ребенку закончить этот учебный год лучше и легче!

Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка. Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

1 Алфавит Учим буквы.

2 Обучение чтению Учим читать детей, знающих буквы.

3 Техника чтения Корректируем ошибки чтения, чтение станет осмысленным.

4 Чтение словами Помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом, увеличиваем скорость чтения без потери понимания прочитанного.

5 Скорочтение Эффективная обработка информации с полным ее запоминанием.

6 Память Овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов и др.; подготовка докладов, основы ораторского мастерства.

7 Каллиграфия Улучшится качество почерка и осанка.

8 Логическое мышление Ребенок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ.

9 Таблица умножения Дети научатся не только умножать, но и делить, а также решать уравнения.

10 Устный счёт Дети полюбят математику.

Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель Школы скорочтения Ольга Чернявская спешит озвучить заманчивое предложение!

Хотите , чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс! Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Для детей, с плотным графиком учёбы Школа скорочтения предлагает во время весенних каникул в период с 26 марта по 2 апреля пройти тренинги в формате интенсив. То есть ежедневные занятия позволят ребенку начать 4-ую учебную четверть с новыми знаниями, умениями и навыками.

До окончания учебного года времени осталось катастрофически мало. Когда, если не сейчас помочь своему ребенку закончить его достойно?!

Набор в группы ведется круглогодично! Курсы подойдут для детей от 4 до 17 лет.

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Подготовить ребенка к школе по всем направлениям (чтение, математика письмо), благодаря высокоэффективным курсам Ш. Ахмадуллина можно за 2−3 месяца.

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