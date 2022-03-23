23 марта
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Образование
55

Весенний интенсив поможет ученикам успешно закончить учебный год

Наконец-то пришла долгожданная весна. Весеннее настроение. Но так-ли беззаботно и радостно чувствуют себя родители школьников и сами ученики? Для них приход весны означает конец учебного года! Да-да, учиться осталось совсем недолго, а вот нерешенных проблем в учёбе накопилось много. У каждого школьника они свои.

Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка.
Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

Уникальные курсы Шамиля Ахмадуллина повысят успеваемость ребенка уже в этой четверти. Результат не заставит себя ждать. Школьные учителя, родители и, главное, сами дети начинают замечать, как учёба становится простой и интересной. Это связано с тем, что на любом из рекомендованных вам курсов, опытные педагоги-тренеры применяют методики эффективного обучения, а, значит, прокачивают в ребенке внимательность, память и способность учиться самостоятельно.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей г. Барнаула эффективность авторских методик. Экспресс-формат курсов — всего 10 занятий — позволит Вашему ребенку закончить этот учебный год лучше и легче!

Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка.
Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина
1
Алфавит

Учим буквы.

2
Обучение чтению

Учим читать детей, знающих буквы.

3
Техника чтения

Корректируем ошибки чтения, чтение станет осмысленным.

4
Чтение словами

Помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом, увеличиваем скорость чтения без потери понимания прочитанного.

5
Скорочтение

Эффективная обработка информации с полным ее запоминанием.

6
Память

Овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов и др.; подготовка докладов, основы ораторского мастерства.

7
Каллиграфия

Улучшится качество почерка и осанка.

8
Логическое мышление

Ребенок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ.

9
Таблица умножения

Дети научатся не только умножать, но и делить, а также решать уравнения.

10
Устный счёт

Дети полюбят математику.

Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель Школы скорочтения Ольга Чернявская спешит озвучить заманчивое предложение!

Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!
Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Для детей, с плотным графиком учёбы Школа скорочтения предлагает во время весенних каникул в период с 26 марта по 2 апреля пройти тренинги в формате интенсив. То есть ежедневные занятия позволят ребенку начать 4-ую учебную четверть с новыми знаниями, умениями и навыками.

До окончания учебного года времени осталось катастрофически мало. Когда, если не сейчас помочь своему ребенку закончить его достойно?!

Набор в группы ведется круглогодично! Курсы подойдут для детей от 4 до 17 лет.

Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка.
Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина
Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка.
Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина
Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка.
Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

Подготовить ребенка к школе по всем направлениям (чтение, математика письмо), благодаря высокоэффективным курсам Ш. Ахмадуллина можно за 2−3 месяца.

Запись на бесплатное собеседование для подбора актуального курса:

Адреса: пр-т Комсомольский, 80-в; ул. Взлётная, 23.

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