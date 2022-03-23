Весенний интенсив поможет ученикам успешно закончить учебный год

Уникальные курсы Шамиля Ахмадуллина повысят успеваемость ребенка уже в этой четверти. Результат не заставит себя ждать. Школьные учителя, родители и, главное, сами дети начинают замечать, как учёба становится простой и интересной. Это связано с тем, что на любом из рекомендованных вам курсов, опытные педагоги-тренеры применяют методики эффективного обучения, а, значит, прокачивают в ребенке внимательность, память и способность учиться самостоятельно.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей г. Барнаула эффективность авторских методик. Экспресс-формат курсов — всего 10 занятий — позволит Вашему ребенку закончить этот учебный год лучше и легче!
Учим буквы.
Учим читать детей, знающих буквы.
Корректируем ошибки чтения, чтение станет осмысленным.
Помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом, увеличиваем скорость чтения без потери понимания прочитанного.
Эффективная обработка информации с полным ее запоминанием.
Овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов и др.; подготовка докладов, основы ораторского мастерства.
Улучшится качество почерка и осанка.
Ребенок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ.
Дети научатся не только умножать, но и делить, а также решать уравнения.
Дети полюбят математику.
Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель Школы скорочтения Ольга Чернявская спешит озвучить заманчивое предложение!
Для детей, с плотным графиком учёбы Школа скорочтения предлагает во время весенних каникул в период с 26 марта по 2 апреля пройти тренинги в формате интенсив. То есть ежедневные занятия позволят ребенку начать 4-ую учебную четверть с новыми знаниями, умениями и навыками.
До окончания учебного года времени осталось катастрофически мало. Когда, если не сейчас помочь своему ребенку закончить его достойно?!
Набор в группы ведется круглогодично! Курсы подойдут для детей от 4 до 17 лет.
Подготовить ребенка к школе по всем направлениям (чтение, математика письмо), благодаря высокоэффективным курсам Ш. Ахмадуллина можно за 2−3 месяца.
Запись на бесплатное собеседование для подбора актуального курса:
- по телефону 57−16−06
- на сайте http://barnaul.turboread.ru
Адреса: пр-т Комсомольский, 80-в; ул. Взлётная, 23.