Вопросы теории, истории и практики образования в сфере культуры обсудят в АГИК

В конференции примут участие более 100 научно-педагогических работников и молодых ученых из 10 российских регионов, а также Белоруссии и Казахстана, которые обсудят основные направления развития образования в сфере культуры и искусств, методику обучения творческим профессиям, проблемы воспитания в системе образования в сфере культуры и искусств.

Практическая часть конференции будет представлена круглыми столами: "Культура и образовательные практики: история, теория, технологии", "Подготовка кадров в сфере культуры", "Основные тенденции развития музыкального образования в современных социокультурных условиях", "Методологические основы хореографического образования"; мастер-классами "Особенности выполнения супрематических преобразований академических постановок" и "Методика создания объемно-пластических фигур в технике плетения из бересты", а также работой педагогической мастерской "Образовательные технологии в теории и практике музейного дела".

В рамках конференции пройдет открытие первой именной аудитории Ивана Евсеевича Щербакова, Заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарской АССР, профессора, который, являясь дирижером симфонического оркестра Алтайской государственной филармонии, вел преподавательскую деятельность в Алтайском государственном институте культуры.