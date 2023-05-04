Встреча профессионалов на «Бизнес. Маркетинг. Пересборка»

16 мая 2023 года в центре «Мой бизнес» конференция «Бизнес. Маркетинг. Пересборка» соберет маркетологов и предпринимателей.

Сильный инструмент

По мнению организаторов, время требует от бизнеса пересмотра подходов к стратегическому планированию. И маркетинг выходит на первый план. Парадокс в том, что потребность и запрос на маркетологов растет. Однако между представлениями руководителей и маркетологов существует разрыв.

Конференция поможет участникам преодолеть разрыв и разглядеть в маркетинге мощный инструмент стратегической поддержки бизнеса, который способен сделать его в разы эффективнее.

Что будет? Участники познакомятся с опытом известных компаний Алтайского края, которые уже построили успешные модели «задачи бизнеса + эффективный маркетинг». Поделятся актуальными данными о рынке труда в сфере маркетинга эксперты HR-сферы. Живое общение и обмен опытом с коллегами поможет расширить профессиональные связи и найти вдохновение для новых бизнес-проектов. Конференция предлагает не только выступления экспертов, но и интерактивный формат обучения, который позволит активно участвовать в процессе и максимально использовать полученные знания. Это уникальная возможность для собственников и руководителей компаний, профессиональных маркетологов и экспертов HR-сферы. Познакомиться с программой и спикерами на сайте конференции.

Дата и место

Конференция пройдёт 16 мая 2023 года в большом конференц-зале «Мой бизнес». Начало регистрации участников в 9:30. Начало конференции в 10:00.

Организаторы: АНО «Сообщество маркетологов Алтайского края», Региональный портал о рекламе, Комитет по рекламе Торгово-промышленной палаты Алтайского края, Центр «Мой бизнес».