За новыми знаниями в новом году

Школьникам
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина круглогодично ведёт. Кроме этого есть ещё целый ряд преимуществ:
- широкий спектр услуг: «Обучение чтению», «Техника чтения», «Скорочтение», «Скоросчёт», «Таблица умножения», «Каллиграфия», «Логическое мышление», «СуперПамять»;
- разноуровневые программы рассчитаны на любой возраст (4−17 лет)
- и уровень подготовки ребёнка;
- тренинги экспресс-формата — всего 10−12 занятий. Ребёнок получит результат уже в этой четверти;
- индивидуальный подход при составлении расписания занятий;
- малочисленные группы — до 6 человек.
Дошкольникам
Руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина призывает родителей будущих школьников незамедлительно заняться подготовкой ребёнка к школе. Для того чтобы понять, нужно ли это конкретно вашему малышу, задумайтесь над несколькими вопросами:
- Знает алфавит?
- Умеет читать и отвечать на вопросы по тексту?
- Владеет не только порядковым счётом, а умеет выполнять арифметические действия в пределах 10?
- Уверенно и правильно держит ручку, карандаш?
Если хотя бы на один из вопросов вы отвечаете «нет», самое время заложить почву для успешного обучения ребёнка в школе.
Кроме экспресс-тренингов для дошкольников и учеников первых классов в школе запущены группы нового формата.
Комплексное развитие
На каждом занятии в течение нескольких месяцев развитие ребёнка будет происходить по нескольким направлениям:
- чтение + развитие устной речи;
- математика + логика:
- письмо + грамота.
В течение января есть возможность присоединиться.
Перед стартом важно пройти бесплатное тестирование!
Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина
Запись по телефону 57−16−06 или
на сайте barnaul-1.turboread.ru
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Адреса:
- пр-т Комсомольский, 80-в
- ул. Взлётная, 23.