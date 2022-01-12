За новыми знаниями в новом году

В настоящее время семьи школьников на пороге самой длинной и сложной третьей учебной четверти. Обычно в первой половине учебного года ученики раскачиваются, родители надеются, что впереди ещё много времени и их дети непременно овладеют всеми необходимыми навыками для успешной учёбы. Однако после Нового года приходит осознание того, что совсем скоро учебный год закончится, а пробелов в обучении предостаточно. Надо что-то делать! Надо помочь своему ребёнку! Но как? Найти хорошего репетитора в разгар учебного года сложно, да и не всегда это верный выход. В развивающих центрах группы давно укомплектованы, и придётся ждать следующего набора, скорее всего, уже в новом учебном году. Выход есть!

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

Школьникам

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина круглогодично ведёт. Кроме этого есть ещё целый ряд преимуществ:

широкий спектр услуг: «Обучение чтению», «Техника чтения», «Скорочтение», «Скоросчёт», «Таблица умножения», «Каллиграфия», «Логическое мышление», «СуперПамять»;

разноуровневые программы рассчитаны на любой возраст ( 4−17 лет)

4−17 лет) и уровень подготовки ребёнка;

тренинги экспресс-формата — всего 10−12 занятий. Ребёнок получит результат уже в этой четверти;

индивидуальный подход при составлении расписания занятий;

малочисленные группы — до 6 человек.

Дошкольникам

Руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина призывает родителей будущих школьников незамедлительно заняться подготовкой ребёнка к школе. Для того чтобы понять, нужно ли это конкретно вашему малышу, задумайтесь над несколькими вопросами:

Знает алфавит?

Умеет читать и отвечать на вопросы по тексту?

Владеет не только порядковым счётом , а умеет выполнять арифметические действия в пределах 10?

а умеет выполнять арифметические действия в пределах 10? Уверенно и правильно держит ручку , карандаш?

Если хотя бы на один из вопросов вы отвечаете «нет», самое время заложить почву для успешного обучения ребёнка в школе.

Кроме экспресс-тренингов для дошкольников и учеников первых классов в школе запущены группы нового формата.

Комплексное развитие

На каждом занятии в течение нескольких месяцев развитие ребёнка будет происходить по нескольким направлениям:

чтение + развитие устной речи;

математика + логика:

письмо + грамота.

В течение января есть возможность присоединиться.

Перед стартом важно пройти бесплатное тестирование!

Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

Запись по телефону 57−16−06 или

на сайте barnaul-1.turboread.ru

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